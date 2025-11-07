Що потрібно для захисту гуманітарних працівників та волонтерів? “Розпаковуємо” мінімальний пакет обов’язку турботи (Duty of Care) для гуманітарного сектору України

📅 14 листопада 2025 року, 10:00

📍 Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна", вул. Рейтарська, 8/5-А

Актуальність:

У 2025 році гуманітарні місії в Україні працюють в умовах постійної небезпеки. Під час евакуації цивільних мешканців - обстріли, дрони розбивають автівки гуманітарних організацій, а під час розмінування полів - прилітають російські ракети. Люди, які щодня рятують інших, самі опиняються в зоні ризику.

За даними української команди International NGO Safety Organisation (INSO), лише цього року зафіксовано щонайменше 149 інцидентів, пов’язаних з гуманітарними організаціями. 57 працівників отримали поранення, 9 - загинули.

У відповідь на ці загрози, Альянс УКР ОГС, Платформа гуманітарних НУО в Україні та Посольство Швейцарії в Україні розробили Мінімальний пакет обов’язку турботи (Duty of Care) - базовий набір заходів для захисту гуманітарних працівників та волонтерів. Він включає:

🔹 страхування

🔹 психосоціальну підтримку

🔹 засоби індивідуального захисту

🔹 тренінги з безпеки

До того ж, 21 вересня Україна долучилася до підписання Декларації про захист гуманітарного персоналу та вшанував пам'ять загиблих гуманітарних працівників під час 80-ї Асамблеї ООН. Документ, ініційований Австралією, покликаний привернути додаткову увагу до проблематики захисту гуманітарних працівників - рятувальників, парамедиків, волонтерів - усіх тих, хто часто ціною власного життя допомагає іншим.

Ця зустріч - це частина термінового реагування та адвокації. Ми маємо говорити про механізми захисту, про те, що вже працює, і що ще потрібно зробити - на національному та глобальному рівні.

Учасники круглого столу:

🔹 Альянс Українських Організацій Громадянського Суспільства

🔹 Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва

🔹 Платформа гуманітарних НУО в України

🔹 Nonviolent Peaceforce

🔹 International NGO Safety Organisation (INSO)

🔹Представники профільних Міністерств та інші.

Для ЗМІ надамо відео евакуації цивільних з прифронтової зони, фото, коментарі евакуаційників з конкретними історіями, тощо. (за запитом)

📺 Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

📞 Додаткова інформація: +380977950300

📧 Контактна особа для ЗМІ: 050 756 82 51 Ольга Шилкіна