Що потрібно для захисту гуманітарних працівників та волонтерів? “Розпаковуємо” мінімальний пакет обов’язку турботи (Duty of Care) для гуманітарного сектору України
📅 14 листопада 2025 року, 10:00
📍 Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна", вул. Рейтарська, 8/5-А
Актуальність:
У 2025 році гуманітарні місії в Україні працюють в умовах постійної небезпеки. Під час евакуації цивільних мешканців - обстріли, дрони розбивають автівки гуманітарних організацій, а під час розмінування полів - прилітають російські ракети. Люди, які щодня рятують інших, самі опиняються в зоні ризику.
За даними української команди International NGO Safety Organisation (INSO), лише цього року зафіксовано щонайменше 149 інцидентів, пов’язаних з гуманітарними організаціями. 57 працівників отримали поранення, 9 - загинули.
У відповідь на ці загрози, Альянс УКР ОГС, Платформа гуманітарних НУО в Україні та Посольство Швейцарії в Україні розробили Мінімальний пакет обов’язку турботи (Duty of Care) - базовий набір заходів для захисту гуманітарних працівників та волонтерів. Він включає:
🔹 страхування
🔹 психосоціальну підтримку
🔹 засоби індивідуального захисту
🔹 тренінги з безпеки
До того ж, 21 вересня Україна долучилася до підписання Декларації про захист гуманітарного персоналу та вшанував пам'ять загиблих гуманітарних працівників під час 80-ї Асамблеї ООН. Документ, ініційований Австралією, покликаний привернути додаткову увагу до проблематики захисту гуманітарних працівників - рятувальників, парамедиків, волонтерів - усіх тих, хто часто ціною власного життя допомагає іншим.
Ця зустріч - це частина термінового реагування та адвокації. Ми маємо говорити про механізми захисту, про те, що вже працює, і що ще потрібно зробити - на національному та глобальному рівні.
Учасники круглого столу:
🔹 Альянс Українських Організацій Громадянського Суспільства
🔹 Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва
🔹 Платформа гуманітарних НУО в України
🔹 Nonviolent Peaceforce
🔹 International NGO Safety Organisation (INSO)
🔹Представники профільних Міністерств та інші.
Для ЗМІ надамо відео евакуації цивільних з прифронтової зони, фото, коментарі евакуаційників з конкретними історіями, тощо. (за запитом)
📺 Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
📞 Додаткова інформація: +380977950300
📧 Контактна особа для ЗМІ: 050 756 82 51 Ольга Шилкіна