ІМВ КНУ об’єднав студентів 46 вишів на конкурс есе про українську дипломатію

Навчально-науковий Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка отримав 252 заявки від студентів із 46 закладів вищої освіти для участі у II Всеукраїнському конкурсі есе на тему “Сучасна українська дипломатія: синергія людського та штучного інтелекту на захисті національних інтересів”. Для порівняння, у першому конкурсі, який відбувся в квітні цього року, взяли участь 130 учасників із 30 закладів вищої освіти України. Його тематика була присвячена ролі штучного інтелекту в механізмах притягнення росії до міжнародної відповідальності.

Про це йдеться на сайті ІМВ.