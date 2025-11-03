UCSC MRKTNG AWARDS: відкрито продаж квитків на першу українську маркетинг-премію для ТРЦ

Офіційно стартував продаж квитків на першу церемонію нагородження української маркетинг-премії для ТРЦ - UCSC MRKTNG AWARDS .

Галузевий конкурс проводить Українська Рада Торгових Центрів, єдина в країні некомерційна професійна організація, яка об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості.

Урочиста офлайн церемонія пройде у Києві 20 листопада. На участь в дебютній премії було подано 55 заявок, а з 1 жовтня експертне журі приступило до оцінювання кейсів.

У складі журі - 13 провідних фахівців галузі з Європи та України, зокрема генеральний директор компанії NEPI Rockcastle Рюдігер Дані, голова правління міжнародної премії SOLAL MARKETING AWARDS Алан Торнтон, керуючий директор Multi Corporation Фредерік Рульо та інші.

Як придбати квитки?

Всі охочі представники ринку можуть придбати квитки на офіційному сайті UCSC MRKTNG AWARDS.

Для членів Української Ради Торгових Центрів ціна за квиток становить 5000 грн, для тих хто ще не встиг доєднатись - 10 000 грн.

Для придбання необхідної кількості квитків перейдіть за посиланням та натисніть червону кнопку “Придбати квитки”, далі заповніть невелику форму.

“UCSC MRKTNG AWARDS – знакова подія для всього ринку торговельної нерухомості. Ми вперше публічно відзначимо креативність, сміливі ідеї та ефективні маркетингові рішення українських ТРЦ. Запрошую колег приєднатися до церемонії, щоб підтримати галузь та надихнутися досвідом. Побачимося 20 листопада”, - зазначив голова Української Ради Торгових Центрів Максим Гаврюшин.

Нагадаємо, генеральним партнером UCSC MRKTNG AWARDS виступає офіційний дистриб’ютор LG компанія “Вісен Україна”, а офіційними партнерами - компанія ParkSystem та компанія “Сонячні системи”.

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" - медіа-партнер події.