Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
10:29 03.11.2025

UCSC MRKTNG AWARDS: відкрито продаж квитків на першу українську маркетинг-премію для ТРЦ

2 хв читати

Офіційно стартував продаж квитків на першу церемонію нагородження української маркетинг-премії для ТРЦ - UCSC MRKTNG AWARDS.

Галузевий конкурс проводить Українська Рада Торгових Центрів, єдина в країні некомерційна професійна організація, яка об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості.

Урочиста офлайн церемонія пройде у Києві 20 листопада. На участь в дебютній премії було подано 55 заявок, а з 1 жовтня експертне журі приступило до оцінювання кейсів. 

У складі журі - 13 провідних фахівців галузі з Європи та України, зокрема генеральний директор компанії NEPI Rockcastle Рюдігер Дані, голова правління міжнародної премії SOLAL MARKETING AWARDS Алан Торнтон, керуючий директор Multi Corporation Фредерік Рульо та інші.

Як придбати квитки? 

Всі охочі представники ринку можуть придбати квитки на офіційному сайті UCSC MRKTNG AWARDS.

Для членів Української Ради Торгових Центрів ціна за квиток становить 5000 грн, для тих хто ще не встиг доєднатись - 10 000 грн.

Для придбання необхідної кількості квитків перейдіть за посиланням та натисніть червону кнопку “Придбати квитки”, далі заповніть невелику форму. 

“UCSC MRKTNG AWARDS – знакова подія для всього ринку торговельної нерухомості. Ми вперше публічно відзначимо креативність, сміливі ідеї та ефективні маркетингові рішення українських ТРЦ. Запрошую колег приєднатися до церемонії, щоб підтримати галузь та надихнутися досвідом. Побачимося 20 листопада”, - зазначив голова Української Ради Торгових Центрів Максим Гаврюшин.

Нагадаємо, генеральним партнером UCSC MRKTNG AWARDS виступає офіційний дистриб’ютор LG компанія “Вісен Україна”, а офіційними партнерами - компанія ParkSystem та компанія “Сонячні системи”.

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" - медіа-партнер події.

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

ОТП БАНК демонструє приріст кредитного портфеля у 2025 році - Володимир Мудрий

Кібербезпека для українських компаній: практичні інструменти та європейські стандарти

Порошенко: ще плюс 10 комплексів "Ай-Петрі" прикриватимуть нашу піхоту і арту

Нацстратегію довголіття оголошено на AM Summit 2025 у Києві

Sense Bank спільно з Mastercard підтримає новий театральний сезон у Національній опері України

У Рівному відкрили вже п’ятий центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

Sense Bank почав співпрацю з Пенсійним фондом України у межах програми єОселя

Власник Domino Антон Шухнін (Domino Foundation) купив Toyota Hilux для фронту

1 центру рекрутинг Сухопутних військ відкрив офіс в Тернополі

Новий український кемп у Франції: спорт і дружба, що долають кордони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА