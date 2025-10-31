Нацстратегію довголіття оголошено на AM Summit 2025 у Києві

КИЇВ. 31 жовтня. — Вчора, 30 жовтня, на міжнародному AM SUMMIT 2025 у столиці оголошено про підготовку національної стратегії довголіття та відновлення ресурсу українців; підсумкові рекомендації зведуть у документ "Код продуктивності. White Paper 2025". За даними організаторів, у саміті взяли участь понад 700 учасників і понад 40 експертів; дискусії відбулися у межах дев’яти панелей. Про головні висновки події – читайте на сайті AM SUMMIT 2025.

Ініціатором підходу виступив сервіс персональної превенції AM ONE та його засновник, канд. мед. наук Євген Шагов, який окреслив мету — до 2055 року ввести Україну до п’ятірки країн-довгожителів. У своєму виступі Шагов навів міжнародні приклади та закликав до системних рішень: "Досвід Хорватії, Югославії та інших держав свідчить: після завершення війни стан здоров’я населення погіршується — зростає кількість ментальних розладів, ССЗ, раку. З іншого боку, примітний приклад Японії, яка після Другої світової зробила ставку на відновлення здоров’я й уже за перше десятиліття змогла підвищити тривалість життя громадян на 13,7 років, й досі залишається нацією довгожителів. Тож маємо створити власну культуру довголіття, управління віком, енергією і майбутнім, бо втрачаємо найцінніше — людей. Країна потребує системних рішень, тому ми об’єднуємо зусилля бізнесу, науковців, держави для порятунку нації. AM SUMMIT 2025 є тим кроком, з якого Україна почне керувати не лише економікою, а й власним життям”, – зазначив доктор Шагов.

За результатами саміту щороку формуватимуть робочий план "Код продуктивності" в межах програми Age Management 365×30 — марафону з 10 тис. днів. Шагов підсумував виступ такою заявою: "Японія зробила це за 80 років, наша мета — за 30. Це амбітна ціль, вона недосяжна для однієї особистості, але якщо об’єднаємо зусилля, ми там будемо. Пам’ятаймо, що здоров’я нації, енергія бізнесу починається з вибору, який робить кожен із нас. Якщо ми йдемо в такій компанії, це надихає, заряджає і забезпечує можливість. Перший крок зроблено сьогодні. Попереду ще 9999. Так ми визначаємо майбутню стратегію довголіття України. Разом".

Під час панелей акцентували на державній координації та інтеграції Age Management у політику, медосвіту та корпоративні практики. Йшлося про створення офісів національної координації; серед урядових пріоритетів визначено MedTech і BioTech (WINWIN 2030); у медичній освіті, за даними НУОЗ ім. П. Л. Шупика, стартував курс превентивної медицини. Економісти та інвестори підкреслили, що профілактичні інвестиції бізнесу у здоров’я команд підвищують корпоративний ROI.

Організатори повідомили, що у дев’яти секціях обговорювали впровадження методів управління віком у систему охорони здоров’я, реабілітаційні програми для військових і цивільних, створення персональних карт здоров’я, а також інструменти залучення бізнесу до профілактичних програм. Висновки саміту планується звести у "White Paper 2025" і презентувати до кінця року; документ заявлено як основу дорожньої карти політики довголіття та відновлення ресурсу громадян.