Agro2Food Profit Forum 2025: Виробництво. Переробка. Прибуток

29 жовтня 2025 року, м. Київ, Міжнародний виставковий центр (МВЦ)

Де прибуток у кризу? Як масштабувати агропереробку, залучати інвестиції, впроваджувати ШІ та долати кадровий голод у харчовій промисловості?

Відповіді на ці питання дадуть експерти, підприємці та лідери українського фуд-сектора під час Agro2Food Profit Forum 2025 — головної події року для виробників та переробників харчових продуктів.

Форум відбудеться 29 жовтня 2025 року в Києві, у Міжнародному виставковому центрі, в рамках виставки технологій, обладнання та рішень для агропереробки та харчової промисловості Agro2Food.

5 панелей. 1 день. Максимум практичної користі.

Панель №1. ЕКОНОМІКА ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В ХАРЧОПРОМІ. Де прибуток у кризу?

За партнерства інформаційного агентства interfax-Україна.

За участі представників галузевих асоціацій, кластерів, дистриб’юторів та власників переробних бізнесів, які поділяться реальними кейсами з розвитку, масштабування та оптимізації виробництва.

Головний меседж: Показати як українські виробники знаходять нові точки прибутку навіть у період турбулентності?

Панель №2. ЕКОНОМІКА ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

За партнерства Команди відновлення та підтримки реформ (RST) Мінекономіки України та компанії ProConsalting. За участі представника Ощадбанку (про програми підтримки агробізнесу), власника агропереробної компанії (з кейсом масштабування), постачальника переробного обладнання (про технологічні інновації).

Головний меседж: Як залучати інвестиції під час війни, розвивати експорт і впроваджувати стратегії стійкості?

Ключові теми:

Вплив війни на агросектор і переробку

Використання державних та міжнародних програм підтримки

Як розробити ефективну експортну стратегію

Дослідження ставлення бізнесу до донорських програм: результати 2022–2025 рр.

Панель №3. ЕКОНОМІКА ІННОВАЦІЙ. «Діджиталізація. ШІ. Фуд-переробка»

За партнерства Асоціації харчових виробників України U-Food та Ukrainian Cluster Alliance.

Головний меседж: штучний інтелект уже сьогодні змінює український харчопром.

Ключові теми:

AI у виробництві: комп’ютерний зір, прогнозне обслуговування, енергооптимізація

R&D і сенсорний аналіз: машинне навчання для створення нових продуктів

Digital twin та цифровий паспорт продукту — прозорість і швидший експорт

Моделі впровадження: гранти GIZ, SIPPO, підписки «AI-as-a-Service»

Кібербезпека, прозорість і довіра — нова валюта бізнесу.

Панель №4. ЕКОНОМІКА ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ. Кадровий голод у харчовій галузі: виклики і рішення.

За партнерства Платформи вакансій для харчових технологів та виробництв та Одеського національного технологічного університету.

За участі American University Kyiv.

Ключові теми:

Стан ринку праці у промисловості та АПК

Покоління Z і нові формати зайнятості

Хто реально готує кадри для харчпрому

Гендерна рівність у «нежіночих» професіях харчової індустрії.

Панель №5. ЕКОНОМІКА УНІКАЛЬНОСТІ

Головний меседж: Інноваційні продукти, інтелектуальна власність і крафт як стратегія прибутку.

Ключові теми:

Як захистити бренд і залучити інвестора через IP

Чому «важко і легко» одночасно бути крафтовиком

Які канали просування реально працюють у фуд-бізнесі

Як встигати за смаковими трендами споживачів

Agro2Food Profit Forum 2025 — це:

Понад 100 учасників з усіх регіонів України

30+ спікерів

1 день концентрованих знань, кейсів та інновацій

Нетворкінг і діалог між виробниками, інвесторами та державою

Agro2Food статистика.

На виставковому майданчику, що сягне 4000 м2, понад 120 експонентів презентують всі ключові досягнення для переробки агропродукції та харчової промисловості.

Організатор:

Прем’єр Експо:

найбільший організатор виставок в Україні (більше 20-ти виставок на рік);

організатор міжнародної виставки продуктів харчування та напоїв WorldFood Ukraine;

єдина виставкова компанія України, яка організовує міжнародні заходи для залучення інвестицій у відновлення та відбудову України (виставки ReBuild Ukraine).

Де і коли:

29 жовтня 2025 року

Міжнародний виставковий центр (МВЦ), Київ

Детальніше про програму: https://agro2food.com.ua/program/profit-forum

Контакт для медіа:

Олена Жога, конференц-менеджер Premier Expo

[email protected]

+380 (67) 789 27 09

Agro2Food — Будуємо економіку доданої вартості разом.

Зустрінемось на головній події щирої української осені!

Квитки на виставку: https://agro2food.com.ua/visitors/registration

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер