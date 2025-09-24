Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
15:27 24.09.2025

Останній день реєстрації на NAM Summit 2025

4 хв читати
Останній день реєстрації на NAM Summit 2025

Вже завтра, 25 вересня, стартує NAM Summit 2025 — друга щорічна конференція, що об’єднує українські медіа, бізнес, громадський сектор і донорські організації.
Цьогорічна фокусна тема: «Глобальні зміни — локальні голоси!»

Цьогоріч у центрі уваги — три ключові напрями:
▪️ Audio Track — нові можливості радіо, подкастів і цифрових форматів, монетизація аудіо та зміна поведінки слухачів.
▪️ Video Track — інтерактивні відеоплатформи, TikTok та YouTube, інтеграція VR, 3D-анімації та ШІ у виробництво контенту.
▪️ Strategy Track — стратегічні рішення для незалежних медіа в умовах війни та нестабільності: нові бізнес-моделі, лідерство, трансформація редакцій, робота з аудиторіями.

Чому варто бути на NAM Summit?
▪️ Практичний фокус. У програмі — реальні кейси від українських і міжнародних компаній: TAVR Media, OMD, Vidzone, «Накипіло», «ШоТам», Philips, Громадське радіо, та інших.
▪️ Нетворкінг. Конференція об’єднує тих, хто формує інформаційний простір України, створює партнерства та запускає нові проєкти.
▪️ Міжнародна перспектива. У дискусіях беруть участь іноземні експерти, які допоможуть інтегрувати українські медіа у глобальний контекст.

У програмі:

▪️Відкриття та головна дискусія «Лідери медіа про виклики і можливості 2025».

▪️Практичні воркшопи про грантові інструменти, алгоритми YouTube та сучасний аудіокреатив.

▪️Панелі про інновації, OTT і євроінтеграцію.

▪️Виступи про регулювання, свободу слова та нову роль медіа в суспільстві.

▪️Презентації і кейси про використання ШІ в редакціях, відеоформати майбутнього та розвиток регіональних медіа.

▪️Заключна промова і підбиття підсумків.

Ключові спікери та учасники:

  • Катерина М’яснікова — виконавча директорка Національної асоціації медіа
  • Гедимінас Навіцкас, Заступник Голови Представництва Європейського Союзу в Україні 
  • Ігор Чернишов — CEO ТАВР Медіа
  • Оксана Бєляєва — CEO OMD Optimum Media Ukraine
  • Роман Андрейко — CEO і співвласник медіа-холдингу ТРК «Люкс»
  • Віталій Гусєв — член правління Starlight Media, CEO Starlight Production та Starlight Digital
  • Євген Левченко — CEO Vidzone
  • Антон Рева — CEO Аква Миргород
  • Світлана Могилевська — Founder & CEO Nexinsight
  • Оксана Слюсарчук — Head of marketing Philips Ukraine
  • Руслана Брянська — виконавча директорка «Громадського радіо»
  • Лебедєва Тетяна — CEO smm.dealers
  • Владислав Фарапонов — керівник англомовних редакцій UATV English та The Gaze
  • Світлана Калініна — керуючий партнер Kwendi Media Consulting
  • Ольга Воронова — APEX Lead, Publicis Groupe Ukraine
  • Сергій Стуканов — керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу, ведучий «Українського радіо»
  • Кирило Єжов — Kantar Ukraine
  • Володимир Педорич — Chief Commercial Officer TAVR Media
  • Володимир Шинкаренко — Development Programs Lead, OMD Optimum Media
  • Ольга Одарченко — співвласниця агенції SEOforMedia
  • Сергій Колесніков — співзасновник медіа «ШоТам», військовослужбовець
  • Наталія Беднарська — диджитал-директорка Національної асоціації медіа
  • Альона Аляб’єва — менеджерка з продажу реклами TAVR Media
  • Анна Тріскальова — менеджерка з продажу реклами TAVR Media
  • Дмитро Шуплєцов — партнер Kwendi Media Consulting
  • Ілля Скікевич — керуючий директор Інституту Медіа Аудиту
  • Ярослав Юрчишин — голова Комітету з питань свободи слова, народний депутат України
  • Максим Дворовий — голова напряму «Цифрові права», ГО «Лабораторія цифрової безпеки»
  • Наталія Романенко — CEE Strategic Director OMD Optimum Media
  • Дмитро Павленко — менеджер з маркетингу і реклами ТОВ «Епіцентр К»
  • Тетяна Юзвак — медіаюристка ГО «Платформа прав людини»
  • Ірина Шуст — медіаекспертка, шеф-редакторка проєкту «Лабораторія форматів»
  • Людмила Балан — соціологиня, засновниця Dive AND Discovery Research
  • Едгар Єрофєєв — менеджер з продажу реклами TAVR Media
  • Маркіян Проців — комерційний директор 24 & Lux Media
  • Ігор Зайчук — комерційний директор MEGOGO
  • Володимир Фризюк — операційний директор dentsu Ukraine
  • Олег Білецький — теле- та радіоведучий, ведучий Radio NV, кореспондент TVN24 і Radio ESKA (Варшава)
  • Євгеній Миронюк — співзасновник і стратег Brain Tank

Детальніше про програму:

День 1 - https://summit.nam.org.ua/blank/den-1-2025
День 2 - https://summit.nam.org.ua/blank/den-2-2025 

Квитки на NAM Summit 2025 ще доступні! Отримуйте вигоду — приходьте з командою!
▪️ Індивідуальний квиток — 2600 грн
▪️ Група з 5 осіб — 10 000 грн (по 2000 грн/особа)
▪️ Група з 10 осіб — 18 000 грн (лише 1800 грн/особа)

Обирайте груповий пакет — і заощаджуйте для своєї редакції чи організації, отримуючи максимум користі від події.

Придбати квитки: https://forms.gle/KYhapzwZD3vUxacTA

Доєднатися до події: https://www.facebook.com/events/1151668029630261 

 

Теги: #summit #nam

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

ОТП БАНК на KYIV CAR FEST презентував зручні фінансові інструменти для автолюбителів

75 років IDF - глобальна єдність у боротьбі з діабетом

Варшава перетворилася на маленьку Україну: UA FEST 2025 об’єднав понад 2000 гостей

2-й Корпус НГУ «Хартія» формує батальйон безпілотних систем «Лава»

Odesa city: в Одесі презентували найбільший від початку повномасштабного вторгнення девелоперський проєкт

Philip Morris отримала глобальний сертифікат від фонду EQUAL-SALARY за справедливі умови праці для співробітників

Роберт "Мадяр" Бровді відзвітував про успіхи СБС за 100 днів на посаді командувача: кількість вражених цілей зросла у 8 разів

18 вересня відбувся головний урбан-фестиваль осені — September Fest 2025 від медіагрупи DMNTR

На зустрічі з найвпливовішими німцями Кличко запропонував конфіскувати для України заморожені російськи активи

Американська торговельна палата в Україні закликає терміново скасувати експортні мита на сою та ріпак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА