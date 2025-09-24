Останній день реєстрації на NAM Summit 2025

Вже завтра, 25 вересня, стартує NAM Summit 2025 — друга щорічна конференція, що об’єднує українські медіа, бізнес, громадський сектор і донорські організації.

Цьогорічна фокусна тема: «Глобальні зміни — локальні голоси!»

Цьогоріч у центрі уваги — три ключові напрями:

▪️ Audio Track — нові можливості радіо, подкастів і цифрових форматів, монетизація аудіо та зміна поведінки слухачів.

▪️ Video Track — інтерактивні відеоплатформи, TikTok та YouTube, інтеграція VR, 3D-анімації та ШІ у виробництво контенту.

▪️ Strategy Track — стратегічні рішення для незалежних медіа в умовах війни та нестабільності: нові бізнес-моделі, лідерство, трансформація редакцій, робота з аудиторіями.

Чому варто бути на NAM Summit?

▪️ Практичний фокус. У програмі — реальні кейси від українських і міжнародних компаній: TAVR Media, OMD, Vidzone, «Накипіло», «ШоТам», Philips, Громадське радіо, та інших.

▪️ Нетворкінг. Конференція об’єднує тих, хто формує інформаційний простір України, створює партнерства та запускає нові проєкти.

▪️ Міжнародна перспектива. У дискусіях беруть участь іноземні експерти, які допоможуть інтегрувати українські медіа у глобальний контекст.

У програмі:

▪️Відкриття та головна дискусія «Лідери медіа про виклики і можливості 2025».

▪️Практичні воркшопи про грантові інструменти, алгоритми YouTube та сучасний аудіокреатив.

▪️Панелі про інновації, OTT і євроінтеграцію.

▪️Виступи про регулювання, свободу слова та нову роль медіа в суспільстві.

▪️Презентації і кейси про використання ШІ в редакціях, відеоформати майбутнього та розвиток регіональних медіа.

▪️Заключна промова і підбиття підсумків.

Ключові спікери та учасники:

Катерина М’яснікова — виконавча директорка Національної асоціації медіа

Гедимінас Навіцкас, Заступник Голови Представництва Європейського Союзу в Україні

Ігор Чернишов — CEO ТАВР Медіа

Оксана Бєляєва — CEO OMD Optimum Media Ukraine

Роман Андрейко — CEO і співвласник медіа-холдингу ТРК «Люкс»

Віталій Гусєв — член правління Starlight Media, CEO Starlight Production та Starlight Digital

Євген Левченко — CEO Vidzone

Антон Рева — CEO Аква Миргород

Світлана Могилевська — Founder & CEO Nexinsight

Оксана Слюсарчук — Head of marketing Philips Ukraine

Руслана Брянська — виконавча директорка «Громадського радіо»

Лебедєва Тетяна — CEO smm.dealers

Владислав Фарапонов — керівник англомовних редакцій UATV English та The Gaze

Світлана Калініна — керуючий партнер Kwendi Media Consulting

Ольга Воронова — APEX Lead, Publicis Groupe Ukraine

Сергій Стуканов — керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу, ведучий «Українського радіо»

Кирило Єжов — Kantar Ukraine

Володимир Педорич — Chief Commercial Officer TAVR Media

Володимир Шинкаренко — Development Programs Lead, OMD Optimum Media

Ольга Одарченко — співвласниця агенції SEOforMedia

Сергій Колесніков — співзасновник медіа «ШоТам», військовослужбовець

Наталія Беднарська — диджитал-директорка Національної асоціації медіа

Альона Аляб’єва — менеджерка з продажу реклами TAVR Media

Анна Тріскальова — менеджерка з продажу реклами TAVR Media

Дмитро Шуплєцов — партнер Kwendi Media Consulting

Ілля Скікевич — керуючий директор Інституту Медіа Аудиту

Ярослав Юрчишин — голова Комітету з питань свободи слова, народний депутат України

Максим Дворовий — голова напряму «Цифрові права», ГО «Лабораторія цифрової безпеки»

Наталія Романенко — CEE Strategic Director OMD Optimum Media

Дмитро Павленко — менеджер з маркетингу і реклами ТОВ «Епіцентр К»

Тетяна Юзвак — медіаюристка ГО «Платформа прав людини»

Ірина Шуст — медіаекспертка, шеф-редакторка проєкту «Лабораторія форматів»

Людмила Балан — соціологиня, засновниця Dive AND Discovery Research

Едгар Єрофєєв — менеджер з продажу реклами TAVR Media

Маркіян Проців — комерційний директор 24 & Lux Media

Ігор Зайчук — комерційний директор MEGOGO

Володимир Фризюк — операційний директор dentsu Ukraine

Олег Білецький — теле- та радіоведучий, ведучий Radio NV, кореспондент TVN24 і Radio ESKA (Варшава)

Євгеній Миронюк — співзасновник і стратег Brain Tank

​Детальніше про програму:

День 1 - https://summit.nam.org.ua/blank/den-1-2025

День 2 - https://summit.nam.org.ua/blank/den-2-2025

Квитки на NAM Summit 2025 ще доступні! Отримуйте вигоду — приходьте з командою!

▪️ Індивідуальний квиток — 2600 грн

▪️ Група з 5 осіб — 10 000 грн (по 2000 грн/особа)

▪️ Група з 10 осіб — 18 000 грн (лише 1800 грн/особа)

⏳Обирайте груповий пакет — і заощаджуйте для своєї редакції чи організації, отримуючи максимум користі від події.

Придбати квитки: https://forms.gle/KYhapzwZD3vUxacTA