Останній день реєстрації на NAM Summit 2025
Вже завтра, 25 вересня, стартує NAM Summit 2025 — друга щорічна конференція, що об’єднує українські медіа, бізнес, громадський сектор і донорські організації.
Цьогорічна фокусна тема: «Глобальні зміни — локальні голоси!»
Цьогоріч у центрі уваги — три ключові напрями:
▪️ Audio Track — нові можливості радіо, подкастів і цифрових форматів, монетизація аудіо та зміна поведінки слухачів.
▪️ Video Track — інтерактивні відеоплатформи, TikTok та YouTube, інтеграція VR, 3D-анімації та ШІ у виробництво контенту.
▪️ Strategy Track — стратегічні рішення для незалежних медіа в умовах війни та нестабільності: нові бізнес-моделі, лідерство, трансформація редакцій, робота з аудиторіями.
Чому варто бути на NAM Summit?
▪️ Практичний фокус. У програмі — реальні кейси від українських і міжнародних компаній: TAVR Media, OMD, Vidzone, «Накипіло», «ШоТам», Philips, Громадське радіо, та інших.
▪️ Нетворкінг. Конференція об’єднує тих, хто формує інформаційний простір України, створює партнерства та запускає нові проєкти.
▪️ Міжнародна перспектива. У дискусіях беруть участь іноземні експерти, які допоможуть інтегрувати українські медіа у глобальний контекст.
У програмі:
▪️Відкриття та головна дискусія «Лідери медіа про виклики і можливості 2025».
▪️Практичні воркшопи про грантові інструменти, алгоритми YouTube та сучасний аудіокреатив.
▪️Панелі про інновації, OTT і євроінтеграцію.
▪️Виступи про регулювання, свободу слова та нову роль медіа в суспільстві.
▪️Презентації і кейси про використання ШІ в редакціях, відеоформати майбутнього та розвиток регіональних медіа.
▪️Заключна промова і підбиття підсумків.
Ключові спікери та учасники:
- Катерина М’яснікова — виконавча директорка Національної асоціації медіа
- Гедимінас Навіцкас, Заступник Голови Представництва Європейського Союзу в Україні
- Ігор Чернишов — CEO ТАВР Медіа
- Оксана Бєляєва — CEO OMD Optimum Media Ukraine
- Роман Андрейко — CEO і співвласник медіа-холдингу ТРК «Люкс»
- Віталій Гусєв — член правління Starlight Media, CEO Starlight Production та Starlight Digital
- Євген Левченко — CEO Vidzone
- Антон Рева — CEO Аква Миргород
- Світлана Могилевська — Founder & CEO Nexinsight
- Оксана Слюсарчук — Head of marketing Philips Ukraine
- Руслана Брянська — виконавча директорка «Громадського радіо»
- Лебедєва Тетяна — CEO smm.dealers
- Владислав Фарапонов — керівник англомовних редакцій UATV English та The Gaze
- Світлана Калініна — керуючий партнер Kwendi Media Consulting
- Ольга Воронова — APEX Lead, Publicis Groupe Ukraine
- Сергій Стуканов — керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу, ведучий «Українського радіо»
- Кирило Єжов — Kantar Ukraine
- Володимир Педорич — Chief Commercial Officer TAVR Media
- Володимир Шинкаренко — Development Programs Lead, OMD Optimum Media
- Ольга Одарченко — співвласниця агенції SEOforMedia
- Сергій Колесніков — співзасновник медіа «ШоТам», військовослужбовець
- Наталія Беднарська — диджитал-директорка Національної асоціації медіа
- Альона Аляб’єва — менеджерка з продажу реклами TAVR Media
- Анна Тріскальова — менеджерка з продажу реклами TAVR Media
- Дмитро Шуплєцов — партнер Kwendi Media Consulting
- Ілля Скікевич — керуючий директор Інституту Медіа Аудиту
- Ярослав Юрчишин — голова Комітету з питань свободи слова, народний депутат України
- Максим Дворовий — голова напряму «Цифрові права», ГО «Лабораторія цифрової безпеки»
- Наталія Романенко — CEE Strategic Director OMD Optimum Media
- Дмитро Павленко — менеджер з маркетингу і реклами ТОВ «Епіцентр К»
- Тетяна Юзвак — медіаюристка ГО «Платформа прав людини»
- Ірина Шуст — медіаекспертка, шеф-редакторка проєкту «Лабораторія форматів»
- Людмила Балан — соціологиня, засновниця Dive AND Discovery Research
- Едгар Єрофєєв — менеджер з продажу реклами TAVR Media
- Маркіян Проців — комерційний директор 24 & Lux Media
- Ігор Зайчук — комерційний директор MEGOGO
- Володимир Фризюк — операційний директор dentsu Ukraine
- Олег Білецький — теле- та радіоведучий, ведучий Radio NV, кореспондент TVN24 і Radio ESKA (Варшава)
- Євгеній Миронюк — співзасновник і стратег Brain Tank
Детальніше про програму:
День 1 - https://summit.nam.org.ua/blank/den-1-2025
День 2 - https://summit.nam.org.ua/blank/den-2-2025
Квитки на NAM Summit 2025 ще доступні! Отримуйте вигоду — приходьте з командою!
▪️ Індивідуальний квиток — 2600 грн
▪️ Група з 5 осіб — 10 000 грн (по 2000 грн/особа)
▪️ Група з 10 осіб — 18 000 грн (лише 1800 грн/особа)
⏳Обирайте груповий пакет — і заощаджуйте для своєї редакції чи організації, отримуючи максимум користі від події.
Придбати квитки: https://forms.gle/KYhapzwZD3vUxacTA
Доєднатися до події: https://www.facebook.com/events/1151668029630261