Huawei Ukraine запрошує студентів до участі у командному змаганні Student Tech Challenge-2025

Компанія "Хуавей Україна" запрошує студентів до участі командному змаганні Student Tech Challenge, що реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України.

У межах змагання учасники працюють у командах, пропонуючи інноваційні ідеї та рішення щодо актуальних проблем у галузях телекомунікацій, мереж та енергетики. Проєктна робота під керівництвом тренерів і за менторства представників компанії передбачає розробку креативних сучасних підходів для реалізації запропонованих завдань. Переможці конкурсу отримають цінні призи й унікальну можливість долучитися до стажувальної програми в компанії "Хуавей Україна".

Змагання організовано за категоріями:

Radio Access Network Planning;

Datacom Engineering;

Transport Network Engineering;

Digital Energy.

Конкурс проводиться в комбінованому форматі в декілька етапів.

Перший етап конкурсу — з 7 до 26 жовтня — включає зустріч та напрацювання командами своїх рішень онлайн разом з тренерами, роботу з менторами компанії над вдосконаленням проєкту, підготовку презентації.

Другий етап — 27 та 28 жовтня — проведення півфіналу: оцінювання напрацьованих рішень і визначення фіналістів для проходження до наступного етапу.

Третій етап — з 29 жовтня до 4 листопада — продовження менторинг сесій та підготовка до пітчингів для команд фіналістів.

Четвертий етап — 5 та 6 листопада — проводитиметься офлайн у Києві та включатиме пітчинг ідей та їхнє оцінювання незалежним журі, що складається з експертів у відповідній галузі.

Фінал змагань пройде 7 листопада в живому форматі та буде включати церемонію нагородження переможців за результатами оцінювання жюрі.

Чому Student Tech Challenge?

Реальний досвід.

Учасники отримають можливість працювати над реальними технічними завданнями у сферах телекомунікацій, мереж та енергетики, обговорювати свої ідеї з колегами, отримувати поради від експертів і розвивати практичні навички проєктування за менторства фахівців. Це шанс використати теоретичні знання на практиці, в реальних умовах й отримати фідбек від експертів галузі.

Сертифікати та відзнаки.

Кожен учасник отримає сертифікат підтвердження участі у Всеукраїнському змаганні, а також відзнаку, яка стане додатковим плюсом у CV для майбутньої кар’єри.

Цінні призи та можливості для зростання.

Всі учасники та тренери команд будуть запрошені на фінал змагань у Києві та отримають подарунки за участь. Автори найкращих проєктів отримають цінні призи та шанс долучитися до наставницької програми акселератора Huawei.

Вимоги до учасників

Студентські команди у складі 2-5 осіб, що навчаються на бакалавраті (починаючи з третього року навчання) та магістратурі (першого року навчання) ЗВО України.

Спеціальності за напрямами: телекомунікації, мережі, енергетика.

Володіння англійською мовою не нижче рівня B1. Ви маєте бути певні, що члени команди зможуть захистити проєкт на пітчингу англійською мовою.

Заявка на реєстрацію приймається тільки за умови наявності повного складу учасників команди (2-5 осіб) .

Кількість команд від одного університету в межах кожної зазначеної категорії обмежена.

Команда може обрати інструктора самостійно або дати запит на підбір викладача при реєстрації.

Аби взяти участь у конкурсі, кандидати мають заповнити гугл-форму за покликанням: https://forms.gle/R6kz8iiKPmgo9qvt8

Чекаємо вас на Student Tech Challenge-2025!