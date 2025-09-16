Huawei Ukraine запрошує студентів до участі у командному змаганні Student Tech Challenge-2025
Компанія "Хуавей Україна" запрошує студентів до участі командному змаганні Student Tech Challenge, що реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України.
У межах змагання учасники працюють у командах, пропонуючи інноваційні ідеї та рішення щодо актуальних проблем у галузях телекомунікацій, мереж та енергетики. Проєктна робота під керівництвом тренерів і за менторства представників компанії передбачає розробку креативних сучасних підходів для реалізації запропонованих завдань. Переможці конкурсу отримають цінні призи й унікальну можливість долучитися до стажувальної програми в компанії "Хуавей Україна".
Змагання організовано за категоріями:
- Radio Access Network Planning;
- Datacom Engineering;
- Transport Network Engineering;
- Digital Energy.
Конкурс проводиться в комбінованому форматі в декілька етапів.
- Перший етап конкурсу — з 7 до 26 жовтня — включає зустріч та напрацювання командами своїх рішень онлайн разом з тренерами, роботу з менторами компанії над вдосконаленням проєкту, підготовку презентації.
- Другий етап — 27 та 28 жовтня — проведення півфіналу: оцінювання напрацьованих рішень і визначення фіналістів для проходження до наступного етапу.
- Третій етап — з 29 жовтня до 4 листопада — продовження менторинг сесій та підготовка до пітчингів для команд фіналістів.
- Четвертий етап — 5 та 6 листопада — проводитиметься офлайн у Києві та включатиме пітчинг ідей та їхнє оцінювання незалежним журі, що складається з експертів у відповідній галузі.
- Фінал змагань пройде 7 листопада в живому форматі та буде включати церемонію нагородження переможців за результатами оцінювання жюрі.
Чому Student Tech Challenge?
- Реальний досвід.
Учасники отримають можливість працювати над реальними технічними завданнями у сферах телекомунікацій, мереж та енергетики, обговорювати свої ідеї з колегами, отримувати поради від експертів і розвивати практичні навички проєктування за менторства фахівців. Це шанс використати теоретичні знання на практиці, в реальних умовах й отримати фідбек від експертів галузі.
- Сертифікати та відзнаки.
Кожен учасник отримає сертифікат підтвердження участі у Всеукраїнському змаганні, а також відзнаку, яка стане додатковим плюсом у CV для майбутньої кар’єри.
- Цінні призи та можливості для зростання.
Всі учасники та тренери команд будуть запрошені на фінал змагань у Києві та отримають подарунки за участь. Автори найкращих проєктів отримають цінні призи та шанс долучитися до наставницької програми акселератора Huawei.
Вимоги до учасників
- Студентські команди у складі 2-5 осіб, що навчаються на бакалавраті (починаючи з третього року навчання) та магістратурі (першого року навчання) ЗВО України.
- Спеціальності за напрямами: телекомунікації, мережі, енергетика.
- Володіння англійською мовою не нижче рівня B1. Ви маєте бути певні, що члени команди зможуть захистити проєкт на пітчингу англійською мовою.
- Заявка на реєстрацію приймається тільки за умови наявності повного складу учасників команди (2-5 осіб) .
- Кількість команд від одного університету в межах кожної зазначеної категорії обмежена.
- Команда може обрати інструктора самостійно або дати запит на підбір викладача при реєстрації.
Аби взяти участь у конкурсі, кандидати мають заповнити гугл-форму за покликанням: https://forms.gle/R6kz8iiKPmgo9qvt8
Чекаємо вас на Student Tech Challenge-2025!