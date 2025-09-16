Інтерфакс-Україна
13:13 16.09.2025

Huawei Ukraine запрошує студентів до участі у командному змаганні Student Tech Challenge-2025

Huawei Ukraine запрошує студентів до участі у командному змаганні Student Tech Challenge-2025

Компанія "Хуавей Україна" запрошує студентів до участі командному змаганні Student Tech Challenge, що реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України.

У межах змагання учасники працюють у командах, пропонуючи інноваційні ідеї та рішення щодо актуальних проблем у галузях телекомунікацій, мереж та енергетики. Проєктна робота під керівництвом тренерів і за менторства представників компанії передбачає розробку креативних сучасних підходів для реалізації запропонованих завдань. Переможці конкурсу отримають цінні призи й унікальну можливість долучитися до стажувальної програми в компанії "Хуавей Україна".

Змагання організовано за категоріями:

  • Radio Access Network Planning;
  • Datacom Engineering;
  • Transport Network Engineering;
  • Digital Energy.

Конкурс проводиться в комбінованому форматі в декілька етапів.

  • Перший етап конкурсу з 7 до 26 жовтня — включає зустріч та напрацювання командами своїх рішень онлайн разом з тренерами, роботу з менторами компанії над вдосконаленням проєкту, підготовку презентації.
  • Другий етап 27 та 28 жовтня — проведення півфіналу: оцінювання напрацьованих рішень і визначення фіналістів для проходження до наступного етапу.
  • Третій етап  —  з 29 жовтня до 4 листопада — продовження менторинг сесій та підготовка до пітчингів для команд фіналістів.
  • Четвертий етап 5 та 6 листопада — проводитиметься офлайн у Києві та включатиме пітчинг ідей та їхнє оцінювання незалежним журі, що складається з експертів у відповідній галузі.
  • Фінал змагань пройде 7 листопада в живому форматі та буде включати церемонію нагородження переможців за результатами оцінювання жюрі.

Чому Student Tech Challenge?

  • Реальний досвід.

Учасники отримають можливість працювати над реальними технічними завданнями у сферах телекомунікацій, мереж та енергетики, обговорювати свої ідеї з колегами, отримувати поради від експертів і розвивати практичні навички проєктування за менторства фахівців. Це шанс використати теоретичні знання на практиці, в реальних умовах й отримати фідбек від експертів галузі.

  • Сертифікати та відзнаки.

Кожен учасник отримає сертифікат підтвердження участі у Всеукраїнському змаганні, а також відзнаку, яка стане додатковим плюсом у CV для майбутньої кар’єри.

  • Цінні призи та можливості для зростання.

Всі учасники та тренери команд будуть запрошені на фінал змагань у Києві та отримають подарунки за участь. Автори найкращих проєктів отримають цінні призи та шанс долучитися до наставницької програми акселератора Huawei.

Вимоги до учасників

  • Студентські команди у складі 2-5 осіб, що навчаються на бакалавраті (починаючи з третього року навчання) та магістратурі (першого року навчання) ЗВО України.
  • Спеціальності за напрямами: телекомунікації, мережі, енергетика.
  • Володіння англійською мовою не нижче рівня B1. Ви маєте бути певні, що члени команди зможуть захистити проєкт на пітчингу англійською мовою.
  • Заявка на реєстрацію приймається тільки за умови наявності повного складу учасників команди (2-5 осіб) .
  • Кількість команд від одного університету в межах кожної зазначеної категорії обмежена.
  • Команда може обрати інструктора самостійно або дати запит на підбір викладача при реєстрації.

Аби взяти участь у конкурсі, кандидати мають заповнити гугл-форму за покликаннямhttps://forms.gle/R6kz8iiKPmgo9qvt8

Чекаємо вас на Student Tech Challenge-2025!

