«Укрнафта» передала Силам оборони майже 45,5 тисяч одиниць техніки та обладнання: дрони, зброя та автомобілі

З 2023 року за кошти «Укрнафти» було закуплено майже 45,5 тисячі одиниць дронів, техніки та зброї для військових — йдеться про конкретні речі, необхідні на фронті.

«Сьогодні світ відзначає Міжнародний день благодійності. Для «Укрнафти», яка з початку 2023 року активно допомагає Силам оборони, цей день — ще один привід подякувати захисникам за стійкість, силу та відданість, а партнерам, з якими ми підтримуємо фронт — за надійність. За цей час ми реалізували унікальні проєкти. Разом з фондом Повернись живим за підтримки «Укрнафти» створені унікальні сучасні комплекси для обслуговування літаків F-16, що стережуть наше небо. Разом з Другим корпусом Національної гвардії України «Хартія» запустили «Енергійний збір», мета якого — залучити 100 млн грн на потреби нацгвардійців, які обороняють країну на Харківщині. Вже передали їм пікапи, дрони та засоби зв'язку, далі — більше. Розпочали збір на 4 млн грн, щоб забезпечити військову школу Боривітер безпілотниками, зв’язком, симуляторами та технікою для навчання, - зазначив виконувач обов'язків голови правління АТ «Укрнафта» Юрій Ткачук. - Дякую благодійним організаціям, які допомагають забезпечувати військових всім необхідним. Дякую захисникам за можливість працювати та підтримувати українську економіку. І, звісно ж, дякую людям «Укрнафти», нашим волонтерам та співробітникам, які роблять усе і навіть більше, щоб закривати потреби Сил оборони».

Зокрема, «Укрнафта» допомогла закупити та передати нашим захисникам:

• 10810 дронів — FPV, квадрокоптери, потужні комплекси та системи БПЛА;

• 534 автомобілі — пікапи, мікроавтобуси тощо;

• 133 одиниці спецтехніки — бронетехніка, тягачі, автокрани, стабпункти, міні-АЗС, житлові модулі, евакуатори;

• 925 одиниць РЕБ та РЕР;

• 14665 одиниць комплектуючих — це наземні станції та системи, рації, монітори, планшети, ноутбуки, батареї, антени, кабелі тощо;

• 247 генераторів та зарядних станцій;

• 54 комплекти Starlink;

• 10136 одиниць різноманітного спорядження — бетонні тетраедри, дорожні плити, тактичне спорядження, протигази, бронековдри, меблі, холодильники, шини, туалетні кабіни, вогнегасники тощо;

• 540 спецприладів — оптика, приціли, системи нічного бачення, турелі, прожектори та інше спорядження;

• 40 одиниць стрілецької зброї, 8 мінометів, 39 кулеметів, 124 гранатомети та 7178 боєприпасів.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК - 461 власних і 84 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.