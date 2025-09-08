Run for Freedom: благодійний забіг за звільнення полонених відбудеться у Києві 13 вересня

Триває реєстрація на адвокаційний забіг за звільнення військових і цивільних українців з полону «Run for Freedom», що відбудеться 13 вересня у Києві. Подію організовують уже другий рік поспіль за ініціативи студентів Київської школи економіки та професора Тімоті Снайдера — він особисто долучиться до забігу.

Тімоті Снайдер, професор, амбасадор UNITED24: «Я долучився до Run for Freedom, щоб світ дізнався про всіх цивільних і солдатів, яких незаконно утримують у російському полоні під час цієї незаконної війни. Цей забіг покликаний змусити людей пам’ятати, не забувати й шукати способи допомогти».

Де і коли: 13 вересня, Київ, Парк «Наталка»

Дистанції: для учасників доступні дистанції 1, 5 або 10 км, аби кожен міг підтримати рух за свободу.

Вартість: від 300 грн до 950 грн залежно від дистанції — KSE Foundation конвертує внески у підтримку Сил оборони України. Участь для військових, ветеранів і ветеранок, а також для родин полонених безоплатна.

Як зареєструватись: https://timer.newrun.com.ua/event/191 (реєстрація триває до 11 вересня включно)

Мета забігу: привернути увагу міжнародної спільноти до надважлвого питання звільнення полонених українців — як військових, так і цивільних. Кожен учасник стане частиною руху за свободу і опорою для родин, які чекають своїх близьких вдома.

Організатори: KSE Foundation, DefDev, національна мережа реабілітаційних центрів для поранених військових RECOVERY та проєкт підтримки оборонців Маріуполя «Серце Азовсталі».

Інформаційні партнери забігу: медіа «ШоТам», «1+1 Україна» та інформаційна агенція «Інтерфакс-Україна».

Усі кошти, отримані з реалізації квитків після покриття організаційних витрат, KSE Foundation спрямує на підтримку Сил Оборони та публічно прозвітує про надану допомогу.

Довідково.

Run for Freedom — щорічний адвокаційний забіг, який проводиться за ініціативи студентів KSE і професора Тімоті Снайдера. У 2024 році до події долучилися понад 1000 українців.

KSE Foundation — благодійний фонд Київської школи економіки. Є 5-м найбільшим фондом України за ренкінгом Forbes Ukraine, нагороджений президентською відзнакою «Золоте серце». З 2025 року включений до глобального реєстру доброчесних благодійних організацій CAF America за результатами комплексної перевірки. Є повноправним членом найбільшої філантропічної асоціації Європи Philea.

RECOVERY — національна мережа реабілітаційних центрів для поранених військових. Проєкт заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги Силам безпеки й оборони України. Станом на сьогодні в Україні працюють 18 реабілітаційних центрів RECOVERY, які надають безоплатні послуги для військових. Вони функціонують у Вінниці, Дніпропетровській області (три заклади), Києві (два заклади) й Київській області, Луцьку, Львові, Одесі (два заклади), Полтаві, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях та Чернігові. Загалом реабілітаційну допомогу в центрах національної мережі RECOVERY вже отримали 30 000 пацієнтів.

Інформаційний партнер забігу - Інтерфакс-Україна