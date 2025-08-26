13 вересня — Київ біжить за свободу! Стартувала реєстрація на забіг Run for Freedom за участі Тімоті Снайдера

Цього року сотні українців і друзів України знову вийдуть на старт, щоб нагадати світові: кожен полонений має повернутися додому. Реєстрація на щорічний адвокаційний забіг Run for Freedom відкрита — подія відбудеться за ініціативи студентів Київської школи економіки та професора Тімоті Снайдера.

• Де і коли: 13 вересня, Київ, Парк «Наталка»

• Дистанції: 1, 5 або 10 км

• Організатори: KSE Foundation, DefDev, національна мережа реабілітаційних центрів для поранених військових RECOVERY та проєкт підтримки оборонців Маріуполя «Серце Азовсталі»

Уже вдруге до забігу особисто приєднається Тімоті Снайдер — професор, амбасадор UNITED24 та великий друг України. Бігтимуть за свободу також військові й ветерани, звільнені з полону, родини захисників, які перебувають у неволі, і всі, хто разом із нами вболіває за повернення українців з ворожого полону.

Участь військових, ветеранів і рідних полонених — безкоштовна. Для отримання промокоду на знижку 100% надішліть лист із темою «Run for Freedom» на електронну адресу [email protected] , доклавши до листа фото/скан посвідчення.

Як долучитися до #RunForFreedom:

• Обери дистанцію

• Як зареєструватись https://timer.newrun.com.ua/event/191

• Виходь на старт, аби нагадати світові про українських громадян — військових і цивільних, чоловіків, жінок і дітей, яких росія продовжує утримувати в неволі, — та наблизити їхнє повернення додому.

Усі кошти, отримані з реалізації квитків після покриття організаційних витрат, KSE Foundation спрямує на підтримку Сил Оборони та публічно прозвітує про надану допомогу.

Ми біжимо за свободу. А ви?

Нагадаємо, минулого року до забігу Run for Freedom долучилися понад 1000 українців.

Інформаційний партнер забігу - Інтерфакс-Україна