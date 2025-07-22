Укртелеком та КПІ об’єднують зусилля для підготовки нової генерації ІТ- і телеком-фахівців

Укртелеком — один із ключових гравців на ринку телекомунікацій України — став стратегічним партнером Національного технічного університету України "КПІ ім. Ігоря Сікорського". Співпраця орієнтована на посилення зв’язку між освітою, наукою та практикою в сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Партнерство передбачає комплекс заходів, які сприятимуть розвитку студентів, викладачів та науковців, а також формуванню висококваліфікованих фахівців для телеком-галузі. Зокрема, підписаний договір передбачає:

· спільну розробку й оновлення освітніх програм із фокусом на практичну підготовку та бізнес-орієнтованість;

· модернізацію матеріально-технічної бази університету;

· реалізацію R&D-проєктів;

· запуск сертифікатних програм, організацію виробничої практики та стажувань з можливістю подальшого працевлаштування в Укртелекомі;

· програми підвищення кваліфікації;

· проведення освітніх та наукових заходів — семінарів, тренінгів, майстер-класів.

"Укртелеком завжди підтримував і буде підтримувати українську освіту. Ми переконані, що саме молодь, яка сьогодні здобуває знання, формує нові технологічні підходи та сміливо дивиться у майбутнє, є ключем до сталого розвитку телеком-галузі. Співпраця з КПІ для нас — це почесна місія та довгострокова інвестиція в інтелектуальний капітал країни.

Наші фахівці — це люди, які щодня будують і відновлюють телекомунікаційну інфраструктуру в умовах війни, протистоять кібератакам та забезпечують захищений периметр нашої мережі. Вони не лише тримають лінію оборони зв’язку, а й діляться цим досвідом з міжнародними колегами, впливаючи на стійкість всієї індустрії.

Ми впевнені, що цей унікальний практичний досвід буде корисним студентам і викладачам — для навчання, досліджень і створення інновацій. А для нас ця співпраця — це ще й джерело натхнення та синергії", — зазначає генеральний директор АТ «Укртелеком» Юрій Курмаз.

"Для КПІ партнерство з такою високотехнологічною компанією — потужний імпульс для розвитку. Адже сьогодні п’ять факультетів і навчально-наукових інститутів нашого університету готують фахівців у сфері телекомунікацій та п’ять – у сфері ІТ.

Саме тому поєднання сучасних технологій, реальних бізнес-кейсів, наукового підходу та якісної інженерної освіти відкриває нові можливості: для наших студентів — у навчанні й працевлаштуванні, для викладачів — у дослідженнях, а для країни — у реалізації надважливих проєктів, зокрема й подвійного призначення", — підкреслює Анатолій Мельниченко, ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Це партнерство — крок до інновацій, сталого розвитку та високотехнологічного майбутнього України. Попереду — масштабна спільна робота та нові можливості.