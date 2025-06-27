Інтерфакс-Україна
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20:02 27.06.2025

Рок-гурт "Пророки" презентує трек "Вітер", присвячений героям неба ЗСУ

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Рок-гурт "Пророки" презентує трек "Вітер", присвячений героям неба ЗСУ

Український рок-гурт "Пророки" презентував новий сингл "Вітер". Ця пісня є даниною поваги та вдячності Повітряним силам Збройних Сил України.

"Наш трек "Новий день", створений разом із Третьою штурмовою бригадою, класно "зайшов" — більше мільйона переглядів на YouTube. Це надихнуло нас рухатися далі. Саме так з’явився наступний трек — "Вітер". Ми присвятили його захисникам українського неба, усім Повітряним силам ЗСУ. Ця пісня — більш лірична, про небо, вітер, мрії і свободу. Ми вже працюємо з режисерами та знімальною командою над кліпом і зовсім скоро плануємо його реліз", — розповідає продюсер треку Віктор Березенко.

Наразі "Пророки" працюють над записом альбому, реліз якого планується на осінь 2025 року. Пісня "Вітер" — вже друга пісня гурту, натхненна героїзмом українських військових. Перший сингл "Новий день", який вийшов у 2024 році в рамках проєкту "Епоха" Третьої штурмової бригади, був представлений у рок- і акустичній версіях. Рок-версія пісні вже зібрала понад 1 мільйон переглядів на YouTube.

До створення нового треку "Вітер" долучились:

  • Віктор Березенко — автор слів, продюсер, барабанщик гурту, а також співавтор книги "Майстерня брехні" про механізми кремлівської дезінформації;
  • Дмитро Малічев бас-гітарист та кліпмейкер;
  • Денис Приштика — вокаліст;
  • Олексій Сидоренко — автор музики та гітарист гурту;
  • Сергій Лубінський звукорежисер;
  • Микита Обушенко — бек-вокал.

Cлухати трек "Вітер" на усіх платформах

Довідка про гурт "Пророки":

Рок-гурт "Пророки" був заснований у 2003 році в Києві як нью-метал-проєкт. За короткий період активної діяльності гурт дав понад 150 концертів у підпільних клубах різних країн, виступав на численних фестивалях та підтримував соціальні ініціативи. Найвідомішим хітом гурту стала пісня "Україна" (2005), кліп до якої було знято на мисі Тарханкут у Криму.

У 2007 році гурт оголосив про призупинення творчості, а повернувся на сцену лише у 2024 році — заради підтримки українських військових та передачі емоцій війни через музику.

Склад гурту:

  • Денис Приштика — вокал
  • Дмитро Малічев — бас-гітара
  • Віктор Березенко — барабани
  • Олексій Сидоренко — гітара

Соціальні мережі гурту:

YouTube

Instagram

TikTok

 

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