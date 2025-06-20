Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
13:53 20.06.2025

Українські рішення для європейської безпеки: Укртелеком прийняв делегацію NESA та топ-операторів Фінляндії

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Укртелеком поділився з фінською експертною групою досвідом з оперативного управління телекомунікаційною інфраструктурою в умовах війни. Візит фінської делегації в Україну організовано Miltton Ukraine, в якій взяли участь державні представники та провідні телеком оператори Фінляндії. Зустріч, ініційована на запит фінської NESA (Національна агенція безпеки постачання, яка координує роботу в сфері критичної інфраструктури, цифрових мереж, логістики та енергетики), спрямована на обмін досвідом стійкості та вивчення можливостей впровадження українських рішень у Європі.

«За три роки повномасштабної війни Укртелеком неодноразово стикався зі складними викликами. Їх подолання — важливий досвід не лише для нас, а й для міжнародної спільноти. Укртелеком системно ділиться набутими знаннями про дії у кризових ситуаціях, які в Європі виникають дедалі частіше — до прикладу, блекаути в Іспанії та Франції. Ми відкриті до партнерства для європейських колег і готові ділитись набутим досвідом, а також і обговорювати та впроваджувати спільні інвестиційні проекти в Україні», —  говорить Юрій Курмаз, генеральний директор Укртелеком

Учасники делегації, серед яких фахівці NESA, керівники з безпеки провідних операторів зв'язку Фінляндії Elisa та DNA, а також представники Збройних сил Фінляндії, відвідали один з об’єктів Укртелеком та вивчали кейси управління телекомунікаційною інфраструктурою. Заступник генерального директора - технічний директор компанії Дмитро Микитюк, заступник генерального директора з комерційних питань  Ігор Яремчук та старший радник з розвитку бізнесу Олексій Хахлюк поділилися з фінськими колегами досвідом роботи у кризових ситуаціях.

Особливий акцент — на стійкості, безперервності функціонування зв'язку та сучасних рішеннях для кіберзахисту телеком-мереж в умовах війни. Під час огляду актуальних кейсів та дискусії на питання гостей відповідали провідні експерти Укртелеком — заступник генерального директора з інформаційних технологій  Павло Голіцин та заступник генерального директора з корпоративних відносин Іван Коломоєць.

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