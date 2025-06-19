Топ-3 голосові ШІ-агенти вперше інтегровані з європейською VoIP-телефонією

Лондон, Велика Британія, 19 червня 2025 року

Три провідні голосові ШІ-агенти (AI voice agents) тепер повністю інтегровані з хмарною АТС від Zadarma. Це відкриває можливість бізнесу використовувати голосових ШІ помічників на базі штучного інтелекту у повсякденній роботі. Вперше в Європі така інтеграція реалізована в широкому масштабі.

Завдяки цій інтеграції у безкоштовній віртуальній АТС Zadarma (Cloud PBX) можна легко поєднувати роботу реальних операторів із ШІ-агентами. Направити дзвінок до ШІ так само просто, як і до колеги – достатньо переадресувати його на внутрішній номер. Це дозволяє бізнесу поступово делегувати частину завдань голосовим ботам.

При цьому ШІ-агент може також передати дзвінок живому співробітнику, якщо ситуація цього вимагає.

Голосовий бот здатний самостійно приймати дзвінки, спілкуватися з клієнтами, виконувати прості дії без участі людини. Його можна використовувати як наступного агента у черзі, наприклад, у разі перевантаження операторів або під час робочих годин або як заміну операторам у неробочі години.

Інтеграція сумісна з наявною інфраструктурою IP-АТС, тому не потребує складних змін у налаштуваннях. Доступні зручні інструкції для швидкого старту. Усі три ШІ-агенти підтримують вхідні й вихідні дзвінки, участь у чергах, обробку дзвінків у неробочі години та інші сценарії.

Голосові агенти створюються на базі провідних ШІ-платформ. Кожен бізнес може обрати рішення, яке найкраще відповідає його стилю спілкування та цілям. ШІ-агенти адаптуються до тону бренду, використовують задану базу знань і не потребують глибоких технічних навичок для налаштування. Це робить технологію доступною навіть для малого бізнесу.

Також компанії можуть створювати окремих агентів штучного інтелекту для різних завдань – наприклад, один для прийому замовлень, інший для техпідтримки. Такий гнучкий підхід забезпечує кращі результати й дозволяє автоматизувати процеси без додаткових витрат.

Інтеграція телефонії з голосовими ШІ-помічниками — це значний крок уперед для бізнесу. Автоматизація тепер доступна в кілька кліків — підключити додаткового "співробітника" ще ніколи не було так просто. Те, що раніше здавалося фантастикою, стало реальністю.

Про компанію Zadarma

Компанія Zadarma, заснована у 2006 році, є незалежним постачальником VoIP-послуг із глобальною присутністю. Офіси розташовані у Бургасі (Болгарія), Лондоні (Велика Британія), Вроцлаві (Польща) та Валенсії (Іспанія). Сім основних дата-центрів на трьох континентах забезпечують надійність сервісу.

Zadarma пропонує віртуальні номери у понад 100 країнах, міжнародні дзвінки, хмарну АТС, CRM та широкий набір комунікаційних інструментів власної розробки. Інтерфейс та служба підтримки, доступні вісьмома мовами, роблять сервіс комфортним для міжнародних користувачів.