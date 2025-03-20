Хто будує ЖК Sense City у Софіївській Борщагівці?

Вибір житла – це завжди стратегічне рішення, в якому інвестори враховують не лише локацію чи ціну, а й ключовий фактор довіри – надійність забудовника. В умовах нестабільного ринку саме репутація компанії, що будує житловий комплекс, великою мірою, визначає перспективи його успішного завершення.

Серед найбільших житлових комплексів Київської області ЖК Sense City у Софіївській Борщагівці привертає увагу активною динамікою будівництва. Проте головне питання, яке хвилює покупців: хто саме стоїть за цим проєктом і що відомо про його забудовника?

Компанія Prostir – Перший національний забудовник.

Будівництвом ЖК Sense City займається девелоперська компанія Prostir , яка за останні роки закріпилася як один із найбільш динамічних забудовників на ринку. Її позиціонування - «Першого національного забудовника», не просто маркетинговий меседж, а стратегічна амбіція: компанія планомірно розширює свою діяльність у різних регіонах, реалізуючи масштабні проєкти в Києві, Харкові та Запоріжжі.

У 2021 році компанія Prostir змінила свою бізнес-стратегію на ринку нерухомості. Якщо раніше вона розвивала девелоперські проєкти в партнерстві з іншими забудовниками, такими як київська компанія GEOS, то згодом трансформувалася в девелопера повного циклу і почала виводити на ринок нові ЖК під власним брендом. Це дозволило компанії Prostir контролювати всі етапи реалізації проєктів – від концепції до введення в експлуатацію.

Одним із факторів стабільності забудовника є партнерство з фондом Gelios, що гарантує стійке фінансування девелоперських проєктів компанії. Gelios – потужний інвестиційний фонд, який залучив понад 12 мільярдів інвестицій в економіку України та успішно реалізував 25 масштабних проєктів у 7 різних галузях.

Ключовими напрямками діяльності фонду є фінансування будівельних проєктів та розвиток зеленої енергетики, у рамках якого було збудовано понад 200 МВт потужностей відновлюваної енергетики в Україні.

Співпраця з таким інвестором у поєднанні з досвідом забудовника в реалізації великих проєктів не лише у житловій, а й в енергетичній сфері формує репутацію надійного девелопера, здатного працювати в складних умовах та успішно виконувати взяті зобов’язання.

Запорізький тест на надійність: що показує практика?

Чи здатен забудовник витримати виклики ринку, перевіряється не на презентаціях, а на реальних будмайданчиках. Приклад Запоріжжя підтверджує, що компанія Prostir виконує зобов'язання, навіть у найбільш важких обставинах у прифронтовому регіоні.

У Запоріжжі компанія Prostir продовжувала активне будівництво двох житлових комплексів – ЖК Osnova та ЖК Smart, незважаючи на війну. У лютому 2025 року ЖК Osnova був повністю добудований та введений в експлуатацію. Щодо ЖК Smart, у 2024 році було введено в експлуатацію Блок А (перша черга будівництва), а завершення всього комплексу заплановано на літо 2025 року.

Ця практика показує, що проєкти в більш стабільних регіонах, таких як Київська область, мають чіткий і передбачуваний вектор розвитку. ЖК Sense City підтверджує це високими темпами будівництва, що вигідно відрізняє його від конкурентів у цій локації.

Висока якість будівництва формує довіру до забудовника

Сучасний ринок нерухомості показує, що якість будівництва – це не просто вимога покупців, а ключовий критерій, за яким оцінюють забудовника. Для компанії Prostir висока якість – це стратегічна метрика, що визначає підхід до вибору підрядників, матеріалів та інженерних рішень.

Що підтверджує цей підхід?

Висока якість будівництва ЖК Sense City – це не просто концепція, а конкретні рішення, які вже реалізуються на об'єкті. Ми хочемо проілюструвати це двома реальними прикладами.

Для ЖК Sense City обрано монолітно-каркасну технологію та стіни з керамоблоку – це поєднання, яке сьогодні використовують у житлових комплексах преміум-сегменту.

Монолітно-каркасна конструкція забезпечує міцність, довговічність і високу сейсмостійкість.

Керамоблок має кращі тепло- та шумоізоляційні властивості, ніж традиційна цегла або газобетон, що підвищує комфорт проживання.

Зараз монтуються віконні системи, і це чудова можливість розповісти про їхню якість. Ми обрали вікна WDS – це рішення, яке поєднує енергоефективність, шумоізоляцію та сучасний дизайн:

Панорамні вікна висотою 240 см, що забезпечують максимальну інсоляцію.

Двокамерні енергозберігаючі склопакети з Solar-напиленням – технологія, яка захищає від перегріву влітку та зберігає тепло взимку.

П’ятикамерний металопластиковий профіль 76 мм – забезпечує підвищену тепло- і шумоізоляцію.

Графітовий колір із зовнішнього боку та тонування скла – естетичний акцент, що додає фасадам будинків преміального вигляду.

Однак важливо не лише «що» будується, а й «як швидко» це відбувається.

На тлі ринку, де багато компаній уповільнили темпи або тимчасово заморозили об’єкти, ЖК Sense City вирізняється активною динамікою будівництва.

Будівництво ЖК Sense City відбувається відповідно до затвердженого графіка, без затримок, що дозволяє інвесторам бути впевненими в дотриманні строків здачі.

Андрій Васильєв, СЕО компанії Prostir:

«ЖК Sense City не лише активно будується, а й продовжує розвиватися як проєкт. Ми працюємо з архітекторами та інженерами, щоб запропонувати ще більш продумані рішення для майбутніх мешканців. Це стосується архітектурних рішень, благоустрою території, організації громадського простору та функціональних зон.

Наша мета – зробити ЖК Sense City не просто новобудовою, а комфортним і сучасним середовищем для життя. Найкращим у Софіївській Борщагівці та загалом в Київській області»

Інтерес до ЖК Sense City – підтвердження правильної стратегії

Довіра покупців визначає успіх на ринку нерухомості. Стабільний попит на квартири в ЖК Sense City підтверджує, що підхід компанії Prostir відповідає очікуванням інвесторів і майбутніх мешканців.

Наша політика якості дозволяє нам чесно і відкрито спілкуватися з покупцями, надаючи їм прозору інформацію про хід будівництва, матеріали та технології, які ми використовуємо, що є запорукою формування довіри між компанією та майбутніми мешканцями.

Ми й надалі будемо відкрито ділитися інформацією про хід будівництва, оновлення проєкту та нові рішення для комфорту мешканців. Слідкуйте за новинами, щоб першими дізнатися про всі якісні зміни та покращення в ЖК Sense City!