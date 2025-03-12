"Абсолютна відповідальність" – спільний проєкт MEGOGO та Укртелеком

Уже вдруге компанія "Укртелеком" разом із MEGOGO створила аудіокнигу.

MEGOGO у співпраці з видавництвом "Книголав" та за підтримки Укртелеком створено аудіоверсію культової книги "Абсолютна відповідальність: уроки лідерства від морських котиків" Джоко Віллінка та Лейфа Бебіна. Заснована на реальному досвіді спецпризначенців ВМС США, ця книга доводить: принципи військового лідерства працюють не лише на полі бою, а й у бізнесі, управлінні та щоденному житті. Видання стало своєрідним посібником для багатьох людей, які працюють в умовах високої відповідальності та постійних викликів.

Робота над аудіоверсією тривала п’ять тижнів, а голосами книги стали люди, які особисто знають, що таке відповідальність і лідерство. Один із дикторів — Максим Девізоров, актор театру і кіно, співзасновник Театру Ветеранів, а також боєць ЗСУ.

Ще одним диктором став Олександр Тельвінов — директор Департаменту мережі доступу Укртелеком. Він не лише успішний менеджер, а й ветеран війни, командир батальйону зв’язку у складі штурмової бригади на східному фронті (2022–2023).

"Як командир зв’язківців у штурмовій бригаді, я відчув, що означає відповідати за успіх і поразку, брати на себе удар. Ця книга нагадує: ідеальних лідерів не існує, але є ті, хто вчиться і визнає помилки", — розповідає Олександр Тельвінов.

Аудіокнига "Абсолютна відповідальність" доступна у мобільному застосунку MEGOGO в розділі "Аудіо", протягом місяця безкоштовно. Ця книга стане натхненням для всіх, хто прагне розвивати лідерські навички, ухвалювати виважені рішення та брати відповідальність у критичних ситуаціях.

Нагадаємо, що раніше завдяки співпраці Укртелеком з MEGOGO була реалізована соціальна ініціатива, коли працівники контакт-центру національного оператора Укртелеком, чиї голоси добре знають клієнти по всій Україні, на певний час стали дикторами і озвучили книгу "Казки під ялинку" від "Видавництва Старого Лева".