Пресс-конференции

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Отзыв Разумкова с поста спикера Рады будет означать усиление президентской власти со всеми последствиями – политологи

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Киев. 6 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады будет означать усиление президентской вертикали и фактический переход к президентской республике, считают политологи.

На пресс-конференции в среду в агентстве "Интерфакс-Украина" директор института глобальных стратегий Вадим Карасев выразил мнение о том, что депутаты поддержат отставку Разумкова.

"Думаю, что и голосование по его (Разумкова) отстранению будет позитивным. Хотя, может и будут проблемы со сбором голосов… Для президента это важно, потому что если президент проиграет этот поединок, то для него это будет начало конца нынешней президентской команды и о втором сроке говорить уже точно не будет будет смысла", - сказал Карасев.

При этом он добавил: "Если этот поединок выиграет президент и проиграет Разумков и политические силы, которые группируются вокруг него, то это будет означать усиление президентской власти, усиление президентской вертикали со всеми последствиями".

Также политолог считает, что после этого президент больше утвердится в желании идти на второй президентский срок.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко разделил мнение коллеги. "Получается, что на наших глазах президент сам назначает премьер-министра, сам назначает главу Верховной Рады… мы видим переход от парламентско-президентской республики к чисто президентской", - подчеркнул он.

Кроме того, Небоженко указал на важность реакции судебной системы и других государственные органов в этом вопросе.

"Если завтра решится этот вопрос (с отзывом Разумкова – ИФ), то дело даже не в нарушении регламента и нарушении закона, что тоже опасно, а в том, что должна проснуться судебная система – как будет себя вести Конституционный суд, как будет себя вести Верховный суд, как будут вести себя другие органы", - сказал он.

По словам Небоженко, если представители судебной системы "будут делать вид, что их это не касается, это будет означать, что наряду с политическими движениями появляется еще большее обесточивание судебной системы".

"Концентрация власти – это с одной стороны колоссальные возможности, а с другой стороны – колоссальная ответственность. На тебя тогда прямо давит Вашингтон и прямо давит Москва… Президент в своем желании сконцентрировать власть не понимает, какие это для него политические и личные угрозы, а с другой стороны не понимает, что он разлагает украинскую государственную машину", - подытожил директор социологической службы "Украинский барометр".

Теги: #спикер
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