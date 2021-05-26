Защита Порошенко отвергает обвинение в затягивании ознакомления с материалами дела о назначении Семочко

Киев. 26 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко заявляют о недостоверности информации о затягивании защитой ознакомления с материалами так называемого "дела Семочко", расследование которого завершено.

"Единственное производство, которое более-менее куда-то пришло …это производство о назначении Семочко. Но его движение привело к закономерному результату – к полному развалу производства. Генпрокурор заявила, что это производство завершено, и только адвокаты Порошенко затягивают ознакомление с материалами дела. Это была прямая ложь, потому что 16 апреля… генпрокурор лично своим постановлением… возобновила досудебное расследование этого уголовного производства", - рассказал адвокат Порошенко Игорь Головань в среду на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

То есть, как пояснил Головань, до того, как генпрокурор заявила о затягивании адвокатами ознакомления с материалами дела, она подписала постановление о возобновлении расследования.

"Возобновлено расследование потому… что судом отменено как незаконное подозрение господину Божко – этот тот самый руководитель Службы внешней разведки… которого Порошенко якобы подстрекал", - добавил адвокат.

Головань подчеркнул, что 28 апреля возобновленное расследование было завершено.

"Теперь ознакомление с материалами досудебного расследования, по мнению ГБР и Офиса генпрокурора, должно начаться с начала. Поэтому когда снова будут говорить, что адвокаты Порошенко опять что-то затягивают, следует просто напомнить Офису генпрокурора и ГБР, что это они незаконно годами расследуют фейковые уголовные производства, это они незаконно возобновляют по ним досудебное расследование и продолжают незаконно обвинять в действиях, которые не совершались", - подчеркнул Головань.

В свою очередь адвокат Илья Новиков добавил: "Это дело официально мертвое после того, как судом признано, что подозрение Божку незаконно".

"Если мы от Офиса генерального прокурора услышим, что они считают, что мы что-то искусственно затягиваем, наш ответ будет единственно возможным – идите в суд", - подытожил Новиков.

Как сообщалось, ГБР вручило Порошенко подозрение в деле о назначении Сергея Семочко первым заместитель главы СВР. Порошенко и его адвокаты утверждают, что подозрение было вручено ненадлежащим образом

Суть подозрения, по версии следствия, сводится к тому, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины - к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины). Речь идет о то, что Порошенко якобы вынудил главу СВР назначить Семочко первым заместитель СВР при отсутствии штатной должности.

Егор Божок является фигурантом дела, по которому ГБР вручило подозрение народному депутату, пятому президенту Украины Петру Порошенко.

В 2020 году следствие заявило о завершении расследования этого дела и передаче материалов защите для ознакомления.

В апреле 2021 года Венедиктова, говоря об эпизоде с незаконным назначением Семочко, сообщила: "Адвокаты знакомятся с этим делом уже год".