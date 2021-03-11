Офис президента поставил задачу СБУ сфабриковать дело против Порошенко, утверждают его адвокаты

Офис президента Украины поставил Службе безопасности Украины сфабриковать очередное дело против лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко, сообщил на брифинге в агентстве "Интерфакс-Украина" адвокат политика Илья Новиков.

Он также отметил, что в Офисе генпрокурора ищут того, кто согласится подписать подозрение. "Сейчас по нашей информации СБУ поручено в короткие сроки найти что-то на Порошенко… Это полностью совпадает с тем, что мы видим в поведении и СБУ, и Офиса президента, и Офиса генпрокурора… Офис президента активно ищет в Офисе генпрокурора того, кто пойдет на сотрудничество с ними и пойдет на подписание подозрения Порошенко. Потому что после всех событий 2019, и особенно 2020 желающих делать это очевидно не так много, как раньше", - сказал Новиков.

Как сообщается на сайте "Евросолидарность", адвокат Игорь Головань в свою очередь отметил, что для выполнения задач по преследованию Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) грубо нарушает закон и пользуется "прикрытием" Печерского районного суда Киева. "Фактически, поставлена вне закона всю деятельность центрального аппарата ГБР. Потому что они же не могут обращаться в различные суды, они обращаются только в Печерский, и не только в делах Петра Порошенко, но и всех остальных", - сказал он.

Зашитник Порошенко также утверждает, что во время отчета в Верховной Раде и.о. директора ГБР Алексей Сухачев солгал народным депутатам, заявив, что местонахождение ГБР определяется согласно разъяснению Верховного Суда Украины по месту юридического адреса. Он подчеркнул, что в полученном из Верховного Суда ответе на запрос адвокатов такого разъяснения нет.

Адвокат Игорь Головань напомнил, что недавно Киевский апелляционный суд отказал в ходатайстве представителю прокуратуры и подтвердил, что дела, которые расследует ГБР, должны рассматриваться Шевченковским районным судом Киева, а не Печерским. "Вся деятельность ГБР, которая ведется сейчас и которая искусственно подводится под подсудность Печерского суда, является незаконной", - сказал он.

Защитник также призвал проверить информацию, проводит ли Зеленский еженедельные совещания со своими силовиками и обсуждается ли на них поиск и создание искусственного компромата на Порошенко. "Это сегодня достаточно важный показатель того, что происходит в целом в руководстве Офиса президента и силовых ведомств", - резюмировал Новиков.