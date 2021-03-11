Пресс-конференции

14:07 11.03.2021

Офис президента поставил задачу СБУ сфабриковать дело против Порошенко, утверждают его адвокаты

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Офис президента Украины поставил Службе безопасности Украины сфабриковать очередное дело против лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко, сообщил на брифинге в агентстве "Интерфакс-Украина" адвокат политика Илья Новиков.

Он также отметил, что в Офисе генпрокурора ищут того, кто согласится подписать подозрение. "Сейчас по нашей информации СБУ поручено в короткие сроки найти что-то на Порошенко… Это полностью совпадает с тем, что мы видим в поведении и СБУ, и Офиса президента, и Офиса генпрокурора… Офис президента активно ищет в Офисе генпрокурора того, кто пойдет на сотрудничество с ними и пойдет на подписание подозрения Порошенко. Потому что после всех событий 2019, и особенно 2020 желающих делать это очевидно не так много, как раньше", - сказал Новиков.

Как сообщается на сайте "Евросолидарность", адвокат Игорь Головань в свою очередь отметил, что для выполнения задач по преследованию Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) грубо нарушает закон и пользуется "прикрытием" Печерского районного суда Киева. "Фактически, поставлена вне закона всю деятельность центрального аппарата ГБР. Потому что они же не могут обращаться в различные суды, они обращаются только в Печерский, и не только в делах Петра Порошенко, но и всех остальных", - сказал он.

Зашитник Порошенко также утверждает, что во время отчета в Верховной Раде и.о. директора ГБР Алексей Сухачев солгал народным депутатам, заявив, что местонахождение ГБР определяется согласно разъяснению Верховного Суда Украины по месту юридического адреса. Он подчеркнул, что в полученном из Верховного Суда ответе на запрос адвокатов такого разъяснения нет.

Адвокат Игорь Головань напомнил, что недавно Киевский апелляционный суд отказал в ходатайстве представителю прокуратуры и подтвердил, что дела, которые расследует ГБР, должны рассматриваться Шевченковским районным судом Киева, а не Печерским. "Вся деятельность ГБР, которая ведется сейчас и которая искусственно подводится под подсудность Печерского суда, является незаконной", - сказал он.

Защитник также призвал проверить информацию, проводит ли Зеленский еженедельные совещания со своими силовиками и обсуждается ли на них поиск и создание искусственного компромата на Порошенко. "Это сегодня достаточно важный показатель того, что происходит в целом в руководстве Офиса президента и силовых ведомств", - резюмировал Новиков.

Теги: #адвокаты #порошенко #пресс_конференция
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