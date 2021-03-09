Связанные с Коломойским компании нанесли на Прикарпатье многомиллионные убытки госбюджету – эксперт

Киев. 9 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Связанная с бизнесменом и бывшим главой Днепропетровской облгосадминистрации Игорем Коломойским строительная компания "ООО "ПБС", выполняя дорожные подряды в рамках "Большого строительства" в Ивано-Франковской области, существенно завышала расценки на материалы и работы, принося государственному бюджету многомиллионные убытки.

Об этом заявила эксперт, член волонтерского десанта Минобороны (2014-2016 гг.) Нелли Стельмах на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

По ее словам, только на пяти контрактах строительства дорог на Прикарпатье, проанализированных экспертами по инициативе CoST Ukraine, компания, входящая в орбиту партнера олигарха Коломойского Александра Шевченко, нанесла госбюджету возможных убытков на сумму 374 млн грн.

"Изучив вопрос монополизации закупок в Ивано-Франковской области, мы увидели, что часть компании ООО "ПБС" в договорах закупок Ивано-Франковской области выросла в деньгах почти в шесть, а в процентном отношении - в три раза. Если видим, что в 2018 году примерно 9% денег от общей суммы закупок получала компания "ПБС", то в 2019 году это было уже 22%. Но вопиющая ситуация у нас в 2020 году, когда "ПБС" получила более 34% средств по публичным договорам. Это то, что отражено в системе "Прозорро", - отметила Стельмах.

Она подчеркнула, что указанная компания постоянно завышала стоимость материалов и работ, в то время как другие компании их не завышали, а некоторые даже снижали.

"Если мы сравним контракты, которые указаны в системе "Прозорро" 2019-м и 2020 годах, то мы увидим, что некоторые позиции выросли в два с половиной - три раза. Если мы сравниваем договор 2019-го с договором 2020 года, то увидим, что дорожные знаки выросли от 2 до 2,5 раза, а щиты опалубки - почти в три раза. Такой рост цен, если умножить на объемы контрактов в 2020 году, только на этом контракте - это 18 млн грн. Если бы наше государство покупало за эти 18 млн грн кислородные концентраторы, которые очень нужны Ивано-Франковской области, мы могли бы купить их где-то 600 ед.", - отметила эксперт.