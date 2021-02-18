Почти половина украинцев считают коррупцию главным препятствием для развития страны –опрос

Киев. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 49% украинцев считают коррупцию главным препятствием для развитии государства, свидетельствуют данные социологического исследования Украинского института будущего (UIF), проведённого с 27 января по 5 февраля.

Согласно результатам исследования, обнародованным на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в четверг, наиболее коррумпированным органом украинцы считают Верховную Раду (38% респондентов).

Также 23% опрошенных отметили, что наибольшее количество коррупционеров находится в Офисе президента Украины, 20% - в Министерстве внутренних дел Украины (МВД). Наименее коррумпированными структурами украинцы считают Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК).

Отмечается, что наиболее эффективно борются с коррупцией непосредственно сами граждане Украины и общественные организации, по мнению, соответственно, 45% и 39% респондентов. Среди государственных институтов наиболее эффективными 23% опрошенных назвали президента и МВД (16%).

Кроме того, в исследовании приводятся данные о ключевых проблемах украинцев: 39% населения отметили тарифы, 36% указали на низкие зарплаты и 35% - на коррупцию.

По данным опрос, с момента предыдущего исследования, который был проведён в июне 2020 года, проблема высоких коммунальных тарифов заняла первое место в перечне наиболее актуальных проблем населения.

Социологическое исследование проводилось Украинским институтом будущого при содействии "Нью имидж маркетинг групп". Объем выборочной совокупности составил 2 400 респондентов в возрасте 18 лет и старше, кроме респондентов со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АРК методом опроса "face-to-face".

Статистическая погрешность не превышает 2,05%.