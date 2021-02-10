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11:21 10.02.2021

15% украинцев считают, что Бойко лучше других справился бы в должности премьера - опрос "Украинской социологической группы"

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Киев. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 15,3% украинцев считают, что лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко лучше других справился бы с работой в должности главы правительства, свидетельствуют результаты исследования, проведенного "Украинской социологической группой" 26 января – 2 февраля 2021 года.

Согласно социологическому исследованию, которое обнародовано в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в среду, на вопрос, как респонденты относятся к предложению отправить в отставку нынешний Кабинет министров и сформировать новое правительство, 59,1% ответили, что поддерживают, 27,9% - не поддерживают, а 13% затруднились ответить.

На вопрос, кто из указанных политиков, на взгляд респондентов, лучше справился бы с работой в должности главы правительства, 15,3% ответили, что лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко, 11% - бывший премьер Владимир Гройсман, 10% - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, 7,1% - действующий премьер Денис Шмыгаль, 4,7% - пятый президент Украины Петр Порошенко, 4,2% - бывший премьер Арсений Яценюк, 1,6% - бывший премьер Алексей Гончарук, 1,2% - и.о. министра энергетики Юрий Витренко, а 24,3% ответили, что в данном списке таких политиков нет.

Всего в ходе исследования было опрошено 1209 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность - многоступенчатая случайная, на последнем этапе - квотная. Метод проведения опроса - индивидуальное интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 3%.

Теги: #опрос #премьер
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