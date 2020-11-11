Пресс-конференции

12:46 11.11.2020

49% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 41% - вступление в НАТО – опрос

1 мин читать

Киев. 11 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 49% украинцев считают, что Украина должна идти ко вступлению в Европейский союз, 27% выступают за неприсоединение ни к ЕС, ни к Евразийскому экономическому союзу, 13,8% - за вступление в ЕврАзЭС с РФ, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Киргизией.

Как свидетельствуют результаты проведенного с 17 по 24 октября опроса Киевского международного института социологии (КМИС), презентованного в среду на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", 41% украинцев считают, что страна должна стремиться к членству в НАТО, 37,1% - что Украина должна быть нейтральным/внеблоковым государством, 13% - за членство в Организации договора о коллективной безопасности.

В ходе исследования было опрошено 1502 респондента. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров на всех подконтрольных правительству Украины территориях. Выборка репрезентативна для Украины в целом и для отдельных пяти макрорегионов (Запад, Центр, Юг, Восток, Донбасс). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%.

Теги: #ес #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:50 10.11.2020
Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по бюджету на 2021-2027 гг

Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по бюджету на 2021-2027 гг

16:46 10.11.2020
ЕС намерен закупить до 300 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech против COVID-19 - СМИ

ЕС намерен закупить до 300 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech против COVID-19 - СМИ

13:52 10.11.2020
Поддержка ЕС должна сбалансировать диспропорции между планами и возможностями Украины в реализации Green Deal – Качка

Поддержка ЕС должна сбалансировать диспропорции между планами и возможностями Украины в реализации Green Deal – Качка

01:35 08.11.2020
Европейцы поздравляют Байдена с победой на президентских выборах

Европейцы поздравляют Байдена с победой на президентских выборах

20:47 07.11.2020
Генсек НАТО поздравил Байдена с победой на выборах

Генсек НАТО поздравил Байдена с победой на выборах

10:17 07.11.2020
Лукашенко: Беларусь становится ядерной державой

Лукашенко: Беларусь становится ядерной державой

16:43 06.11.2020
ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских должностных лиц - официальная публикация

ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских должностных лиц - официальная публикация

06:45 06.11.2020
Совет ЕС примет санкции в отношении Лукашенко и ряда белорусских должностных лиц

Совет ЕС примет санкции в отношении Лукашенко и ряда белорусских должностных лиц

19:40 05.11.2020
ЕС призвал Израиль прекратить снос палестинских построек

ЕС призвал Израиль прекратить снос палестинских построек

19:10 05.11.2020
ЕС принял к сведению отставку Тачи и приветствовал его согласие сотрудничать с судом в Гааге

ЕС принял к сведению отставку Тачи и приветствовал его согласие сотрудничать с судом в Гааге

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

28% украинцев переехали бы жить в США или страны ЕС при предоставлении гражданства без условий, только 5,8% в РФ – опрос

57% украинцев считают, что в будущем Украина перейдет преимущественно на украинский язык – опрос

Больше половины украинцев считают, что для достижения мира на Донбассе нужно вести переговоры и с РФ, и с представителями "ДНР/ЛНР" – опрос

На парламентских выборах ОПЗЖ готовы были поддержать 22,1% украинцев, "Слугу народа" 20,6%, "Евросолидарность" 16% - КМИС

За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 33,3% украинцев, у Порошенко 17,3%, Тимошенко 11,1%, Бойко 10,5% - опрос КМИС

Литовский университет Витовта договорился о сотрудничестве с 3 вузами, перемещенными из Донбасса

COVID помогает "Энергоатому" остановить отток персонала в Европу, но уже через 5 лет компании грозит кадровый дефицит – Атомпрофсоюз

Смена товарной модели ПСО для "Энергоатома" пока не улучшила финансовое состояние ядерного монополиста ‒ отраслевой профсоюз

Ситуация с КС требует мудрого решения – политолог

Вопросы переформатирования парламентской коалиции или досрочных выборов в Раду после местных выборов станут неактуальными - мнение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА