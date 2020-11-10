Пресс-конференции

18:55 10.11.2020

Литовский университет Витовта договорился о сотрудничестве с 3 вузами, перемещенными из Донбасса

1 мин читать

Киев. 10 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Каунасский университет Витовта Великого (Литва) договорился о сотрудничестве с тремя перемещенными украинскими вузами из Луганской и Донецкой области, сообщил посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас.

"Сегодня три перемещенные украинские университета подпишут меморандум о сотрудничестве с нашими университетами. Я уверен, что наш Каунасский университет и украинские вузы найдут взаимные интересные темы для продолжения сотрудничества в сфере дистанционного обучения", - сказал Сарапинас на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Меморандум, подписан с Луганским национальным университетом им.Шевченко, Луганским национальным аграрным университетом и Приазовским государственным техническим университетом.

В свою очередь, ректор университета Витовта Великого Юозас Аугутис поприветствовал новый этап сотрудничества с перемещенными университетами Донбасса. "Мы надеемся, что сможем усилить интеграцию университетов в европейское университетское пространство, предоставить необходимую поддержку и знания преподавателям и студентам вузов, в этот непростой период жизни", - добавил он.

Теги: #литва #вузы #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:30 09.11.2020
Украина выполнила договоренности по открытию двух новых КПВВ на Донбассе и ожидает таких же шагов со стороны РФ

Украина выполнила договоренности по открытию двух новых КПВВ на Донбассе и ожидает таких же шагов со стороны РФ

10:33 08.11.2020
Украинская сторона в ТКГ назвала возможную причину смерти десантника на Донбассе

Украинская сторона в ТКГ назвала возможную причину смерти десантника на Донбассе

01:14 08.11.2020
Резников считает, что военный конфликт с Украиной для РФ экономически невыгоден сравнительно с 2014 годом

Резников считает, что военный конфликт с Украиной для РФ экономически невыгоден сравнительно с 2014 годом

22:22 07.11.2020
На Донбассе погиб 20-летний десантник со Львовщины Олег Свинарик

На Донбассе погиб 20-летний десантник со Львовщины Олег Свинарик

19:21 06.11.2020
Зеленский: главная цель на Донбассе – деоккупация, и только потом проведение выборов

Зеленский: главная цель на Донбассе – деоккупация, и только потом проведение выборов

01:32 06.11.2020
Зеленский поставил задачу обеспечить доступ жителям Донбасса к украинскому телевидению

Зеленский поставил задачу обеспечить доступ жителям Донбасса к украинскому телевидению

22:05 05.11.2020
Украина планирует создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в одной из областей Западной Украины – Ермак

Украина планирует создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в одной из областей Западной Украины – Ермак

21:44 05.11.2020
Ермак: мы никогда не прекратим добиваться прекращения войны на Донбассе, но пути к этому могут быть разными

Ермак: мы никогда не прекратим добиваться прекращения войны на Донбассе, но пути к этому могут быть разными

21:12 05.11.2020
Украина планирует создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в одной из областей Западной Украины – Ермак

Украина планирует создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в одной из областей Западной Украины – Ермак

13:33 05.11.2020
Киев до 10 ноября ожидает позицию ОБСЕ относительно "Плана действий по Донбассу"

Киев до 10 ноября ожидает позицию ОБСЕ относительно "Плана действий по Донбассу"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

COVID помогает "Энергоатому" остановить отток персонала в Европу, но уже через 5 лет компании грозит кадровый дефицит – Атомпрофсоюз

Смена товарной модели ПСО для "Энергоатома" пока не улучшила финансовое состояние ядерного монополиста ‒ отраслевой профсоюз

Ситуация с КС требует мудрого решения – политолог

Вопросы переформатирования парламентской коалиции или досрочных выборов в Раду после местных выборов станут неактуальными - мнение

Прошедшие местные выборы были первыми, где центральная власть не воспользовалась или не смогла воспользоваться админресурсом – мнение

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Дрогобыча: Кучма – 39,5%, Веселый – 25,9%, Задорожний – 18,3%

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Грузоотправители считают целесообразным внедрить госпрограмму по поддержке нацпроизводителя вагонов с участием всех заинтересованных сторон

Около 60% контрабандных сигарет поступает через порты - Госпогранслужба

Доля рынка нелегальных сигарет в Украине за 8-мес.-2020 выросла до 6,9% - JTI

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА