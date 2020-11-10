Литовский университет Витовта договорился о сотрудничестве с 3 вузами, перемещенными из Донбасса

Киев. 10 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Каунасский университет Витовта Великого (Литва) договорился о сотрудничестве с тремя перемещенными украинскими вузами из Луганской и Донецкой области, сообщил посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас.

"Сегодня три перемещенные украинские университета подпишут меморандум о сотрудничестве с нашими университетами. Я уверен, что наш Каунасский университет и украинские вузы найдут взаимные интересные темы для продолжения сотрудничества в сфере дистанционного обучения", - сказал Сарапинас на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Меморандум, подписан с Луганским национальным университетом им.Шевченко, Луганским национальным аграрным университетом и Приазовским государственным техническим университетом.

В свою очередь, ректор университета Витовта Великого Юозас Аугутис поприветствовал новый этап сотрудничества с перемещенными университетами Донбасса. "Мы надеемся, что сможем усилить интеграцию университетов в европейское университетское пространство, предоставить необходимую поддержку и знания преподавателям и студентам вузов, в этот непростой период жизни", - добавил он.