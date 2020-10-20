Пресс-конференции

15:17 20.10.2020

Минздрав намерен построить сеть скрининговых центров для диагностики рака у женщин

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Киев. 20 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Министерство здравоохранения намерено создавать в Украине межрайонные скрининговые центры для диагностики рака молочной железы и рака шейки матки у женщин, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

По словам замминистра, пилотный проект, предусматривающий создание сети скринговых центров и формирование реестра женского населения для улучшения ситуации с диагностикой рака молочной железы и рака шейки матки, уже реализован во Львовской области. Такую модель министерство намерено распространить на всю территорию Украины.

"Пилотный проект "Онкопревенции и современные противоопухольные технологии в лечении рака молочной железы и рака шейки матки" Минздрава совместно с Львовской ОГА при поддержке Всемирного банка реализовала в 2017-2019 гг. во Львовской области. Кредит Всемирного банка на реализацию проекта составлял $10 млн. Благодаря программе удалось создать модель диагностики рака молочной железы и шейки матки у женского населения Украины, и в последующие годы эта модель будет распространена на всю страну. Это обучение медицинского персонала, формирование реестра женского населения, создание межрайонных скрининговых центров",- сказала она, добавив, что во Львовской области создали семь таких центров и два экспертных центра в областном онкоцентре и диагностичеком областном центре, что позволило покрыть равным доступом все женское население.

Микичак отметила, что министерство намерено также "расширить программу реимбурсации на соответствующую терапию для женщин". "В настоящее время в Украине достаточно ограниченный доступ к инструментальной диагностике (маммографии). При потребности в 650 маммографов в Украине не более 250, из которых лишь немногие произведены в последние годы. При этом в Украине мощная сеть онкомедучреждений. На лечение женщин с онкологией грудной железы в 2020 году закупили препараты на сумму 360 млн грн, что не покрывает всю потребность", - добавила замминистра.

Она также отметила необходимость развивать диагностику на уровне "первички" и специализированной амбулаторной помощи, а не в онкоцентрах.

В свою очередь замглавы Национальной службы здоровья (НСЗУ) Оксана Мовчан отметила, что НСЗУ за апрель-август профинансировала маммографию для 78 тыс. женщин по программе медгарантий и направила на это 13 млн грн.

"Лечение и предупреждения онкозаболеваний является одним из пяти приоритетов программы медгарантий, и так будет оставаться в следующем году. В перечне исследований, за которые НСЗУ выплачивает повышенный тариф, есть маммография. За апрель-август 2020 года более 78 тыс. женщин бесплатно сделали маммографию по программе медгарантий, НСЗУ заплатила за это более 13 млн грн. Еще 20,5 тыс. пациенток с раком молочной железы получили медицинскую помощь в рамках программы медгарантий",- сказала она.

"В 2020 году в рамках Программы медгарантий финансирования лечения и диагностики онкозаболеваний получили на 70% больше чем в 2019 году. Большинство законтрактованных НСЗУ онкомедучреждений получили больше финансирования чем по субвенции, в целом на 2 млрд грн. Например, Одесский онкодиспансер получил на 450% больше чем в 2019 году, Киевский областной онкодиспансер - на 240%, Днепровский областной клинический онкодиспансер - на 230%, Киевский городской онкоцентр - на 170%, Криворожский онкодиспансер - на 320%",- добавила Мовчан.

Замглавы НСЗУ напомнила, что бесплатная помощь пациентам с раком молочной железы включает: инструментальную и лабораторную диагностику, проведение хирургического вмешательства в условиях стационара, проведение радио- и химиотерапии в стационарных и амбулаторных условиях, лекарства из Нацперечня, медицинский уход, пребывание и питание в стационаре, психологическую поддержку.

Теги: #онкология
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