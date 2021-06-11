Медицина

18:07 11.06.2021

Запуск механизма ДУД позволит снять с пациентов груз самостоятельного финансирования инновационного лечения рака – мнение

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Запуск механизма ДУД позволит снять с пациентов груз самостоятельного финансирования инновационного лечения рака – мнение

Запуск механизма договоров управляемого доступа (ДУД) позволит снять с пациентов груз самостоятельного финансирования инновационного лечения онкологических заболеваний, считает главный врач Национального института рака Андрей Безносенко.

"Многие современные эффективные препараты от рака, которые вышли на рынок, они уже зарегистрированы в Украине, но их нет в госзакупках, их не покрывает тариф НСЗУ, и пациент должен сам платить за них. Обеспечить таким лечением мы не можем, пациентам приходится приобретать их за свой счет, поэтому нужно внедрять механизм ДУД, который даст возможность центральному закупочному агентству "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) покупать их не через процедуру ProZorro, а договариваться с производителем об определенном количестве с большим дисконтом", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах "круглого" стола "Роль своевременной диагностики и лечения нейроэндокринных опухолей" в Киеве в четверг.

Безносенко отметил, что речь идет о дорогостоящих препаратах, стоимость лечения которыми может достигать сотен тысяч гривень за курс.

"ДУД - это практика общеевропейская, она намного удешевляет лечение и снимает финансовую токсичность с семьи пациента. Эти договоры ждут и производители, и пациенты, и врачи", - сказал он.

Безносенко подчеркнул, что внедрение практики ДУД позволит, в частности, ликвидировать "серый рынок лекарственных средств, когда пациенты привозят препараты в сумках из Польши, Турции, РФ".

Как сообщалось, законопроект об обеспечении возможности закупок лекарственных средств по ДУД (регистрационный №4662) был проголосован Верховной Радой в первом чтении 2 июня.

Вместе с тем, 10 июня Минздрав перенаправило более 1,2 млрд грн на финансирование 249 ковидных больниц за счет средств, предусмотренных для внедрения договоров управляемого доступа (ДУД).

Теги: #институт_рака #дуд #лечение #онкология
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