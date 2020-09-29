Пресс-конференции

13:10 29.09.2020

Зеленский стал самым влиятельным украинским чиновником, в пятерку лидеров вошли Ермак, Аваков и Венедиктова - исследование

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Киев. 29 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Первое место в рейтинге самых влиятельных украинских чиновников занимает президент Украины Владимир Зеленский, в пятерке лидеров также глава Офиса президента Андрей Ермак, первый помощник президента Сергей Шефир, а также глава МВД Арсен Аваков и генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Результаты исследования "Рейтинг влиятельности украинских чиновников" озвучил во вторник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" аналитик Фонда "Украинская политика"/UP Foundation Лев Бондаренко.

По его словам, в исследовании принимали участие более 50 экспертов, анкета формировалась из 130 участников-чиновников, а среди позиций оценивались влиятельность должности, которую занимает чиновник, непосредственно деятельность чиновника, его связи, а также эффективность его команды. Опрос проводился методом анкетирования на протяжении сентября 2020 года.

"Первое место абсолютно логично занимает президент Украины Владимир Зеленский, по мнению экспертов, его позиции достаточно высокие и устойчивые... На втором месте - глава Офиса президента Андрей Ермак... Третье место занимает министр внутренних дел Арсен Аваков, который, напомню, уже больше шести лет находится на своей должности и за это время, наверное, только наращивает сове влияние на украинскую политику", - рассказал Бондаренко.

Четвертую позицию в рейтинге наиболее влиятельных чиновников Украины, по словам Бондаренко, занимает "так называемый теневой лоббист Офиса президент", пятое место занимает генпрокурор Ирина Венедиктова. "Мы видим, что несмотря на скандалы и провокации, которые часто публикуют СМИ, эксперты указывают, что ее должность и сама Венедиктова имеет достаточно серьезное влияние на украинскую политику", - сказал он.

Бондаренко уточнил, что в 30 позиций рейтинга наиболее влиятельных чиновников вошли в основном, представители Офиса президента, Кабинета министров, другие госслужащие, которые у всех на слуху.

В свою очередь руководитель Фонда "Украинская политика"/OP Foundation, историк, политолог Кость Бондаренко презентовал аналитический доклад, связанный с рейтингом влиятельности украинских чиновников. "За год многое изменилось. Много людей, которые на то время считались влиятельными, отошли от управления государством, появились новые действующие лица, которые влияют, власть стала менее аморфной, более монолитной", - рассказал он.

По словам политолога, среди внешних игроков, которые влияют на ситуацию в Украине - Госдеп США, "Большая семёрка", МВФ, Израиль, Джордж Сорос, Россия.

"Мы рассмотрели и кто влияет на президента и его окружение.... Попытки Андрея Ермака стать таким себе регентом при президенте, попытки других членов команды противостоять этой системе регентства... "Олигархи", которых мы взяли в кавычки... сегодня следует говорить о финансово-промышленных группах, а не о классических олигархах. Но все равно представители украинского национального капитала очень активно влияют на ситуацию в Украине, и являются пусть и несколько слабым, но противовесом наступления транснациональных корпораций", - отметил он.

Теги: #влиятельность #исследование #чиновники
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