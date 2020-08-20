Медики и представители общественности призвали вернуть возможность финансировать медреабилитацию более 30 тыс. украинцев

Киев. 20 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Фонд социального страхования (ФССУ) Украины не профинансировал медицинскую реабилитацию около 30 тыс. украинцев из-за ограничений, введенных изменениями в госбюджет на период карантина по COVID-19.

Как сообщила на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг начальник управления медицинских и социальных услуг исполнительной дирекции ФССУ Елена Пухка, в частности, из-за наложенных ограничений фонд не может финансировать лечение и реабилитацию в отделениях санаторно-курортных учреждений после перенесенных травм и заболеваний для официально трудоустроенных граждан.

Кроме того, фонд не может финансировать для пострадавших на производстве граждан и подучивших инвалидность расходы на приобретение лекарственных средств и медизделий, гигиенических изделий, в том числе подгузников, расходы на специальный медицинский уход, бытовое обслуживание и на дополнительное питание.

Фонд также не может финансировать расходы на санаторно-курортное лечение пострадавших от несчастных случаев на производстве или от профессиональных заболеваний и одноразовую помощь пострадавшим на производстве или членам их семей в случае смерти пострадавшего, кроме одноразовой выплаты медикам, погибшим от COVID-19.

"Уже в течение пяти месяцев фонд не может финансировать эти направления. В 2020 году ФССУ планировал обеспечить реабилитационным лечением более 35 тыс. застрахованных лиц на сумму 463,036 млн грн. С начала 2020 года до момента вступления в силу закона о внесении "ковидных" изменений в госбюджет фонд обеспечил реабилитацией только 6,7 тыс. застрахованных. Это при том, что в 2018-м и 2019 году за средства фонда были профинансированы лечение в реабилитационных отделениях санаторно-курортных учреждений более 32 тыс. человек в год", - сказала она.

В свою очередь президент Ассоциации неврологов Киева Мария Прокопив отметила, что "ковидные" изменения в госбюджет также лишили ФССУ возможности финансировать реабилитацию лиц, перенесших инсульт, в которой они нуждаются сразу после выписки из больницы.

"Реабилитация больного с инсультом должна начинаться как можно раньше, на следующий день после инсульта. Она должна начинаться в стационаре", - сказала она.

По словам Прокопив, в настоящее время в медучреждениях Киева функционируют всего три отделения реабилитации, "куда должны попасть все пациенты", но если ранее ФССУ имел возможность оплатить медицинскую реабилитацию, то сейчас такая возможность отсутствует.

Она также отметила, что реабилитация в частной клинике стоит более 100 тыс. грн за курс. "Пациент, который не имеет возможности сам оплатить медреабилитацию, выписывается домой и лежит там, пока бьется сердце. Я понимаю, что ситуация с COVID-19 тяжелая, но ситуация с инсультами в 10 раз сложнее", - сказала она.

Со своей стороны, главный эксперт департамента здравоохранения Киева по вопросам профессиональных патологий Наталья Гречковская отметила, что "коронавирус выявил проблемы во многих направлениях здравоохранения".

"Вопросы с COVID-19 не имеют отношения к медицинской реабилитации и лечению профзаболеваний и не должны влиять на их финансирование", - сказала она.

При этом представитель общественной организации инвалидов труда, пострадавших и семей погибших на производстве Александр Бобков подчеркнул, что инвалиды труда будут готовы отстаивать свои права.

"За 11 лет у нас четыре раза пытались забрать права на регресс, мы приезжали в Киев и всегда их отвоевывали. Мы не требуем чего-то сверхъестественного, мы требуем, чтобы соблюдался закон. Я подниму всех инвалидов труда, чернобыльцев, афганцев, нас приедет много", - сказал он.

При этом президент Всемирной ассоциации медицинского туризма Виолетта Янышевская отметила, что Украина обладает развитым санаторно-курортным комплексом и до коронавирусной инфекции, как и все цивилизованные страны, изыскивала возможность финансирования медицинской реабилитации. Однако уже в течение пяти месяцев пациенты не получают финансирования на реабилитацию.

"Санаторно-курортное лечение в Украине было нашей уникальностью, мы его сохранили, нам нельзя его потерять", - сказала Янышевская.