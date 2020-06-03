Пресс-конференции

14:41 03.06.2020

Адвокат о вызове Порошенко в ГБР по делу о «прослушке» международных переговоров: по «видосикам» на допросы ходить не будем

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Киев. 3 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Адвокат пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Игорь Головань заявляет о незаконности вызова на допрос Порошенко в Госбюро расследований в качестве свидетеля по делу о «прослушке» международных переговоров.

Отвечая на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в среду на вопрос по поводу вызова Порошенко 10 июня на допрос по делу о так называемых «пленках Деркача», Головань сказал: «Во-первых, я посмотрел на сайте ГБР (сообщение о вызове на допрос – ИФ-У) и вынужден повторить, что по «видосикам» мы появляться (на допросе-У) не будем, это незаконно, и никто из граждан Украины не обязан это делать».

В этом контексте адвокат продолжил: «Во-вторых, под опубликованной так называемой повесткой стоит подпись того самого господина Дощенко… человек провел незаконный обыск со взломом национального музея, он был должен был сам сейчас давать пояснения как минимум».

При этом адвокат выразил убеждение в том, что очередной вызов на допрос подтверждает, что уголовное преследование Порошенко происходит «под покровительством на самом высоком уровне».

«Порошенко неоднократно заявлял, что не позволит втягивать Украину во внутреннеполитическую борьбу США. Уже очевидно для всех, что это инспирировано государством-агрессором, весь шум вокруг этой истории - в интересах государства-агрессора. Мы не позволим, чтобы эта ситуация развивалась», - подытожил Головань.

Как сообщалось, ГБР вызывает Порошенко 10 июня на допрос в качестве свидетеля по делу о прослушке международных переговоров.

"В соответствии со ст.133, 135-139, 224 Уголовно-процессуального кодекса Украины Порошенко П.О. вызывается на 11:00 10 июня 2020 года в Государственный бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 6220000000000456, в ходе которого исследуются обстоятельства законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием президента Украины и должностных лиц иностранных государств", - сказано в сообщении Бюро на странице в Фейсбуке.

Теги: #адвокаты #порошенко
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