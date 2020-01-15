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Владелец судозавода "Океан" заявляет о попытках российских экс-собственников уничтожить предприятие, готов давать показания в прокуратуре

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Владелец судозавода "Океан" заявляет о попытках российских экс-собственников уничтожить предприятие, готов давать показания в прокуратуре

Киев. 15 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Владелец ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" Василий Капацина считает неправомерным арест целостного имущественного комплекса (ЦИК) завода по требованию прокуратуры и подозревает, что его инициатором являются его экс-собственники завода.

"Сегодня за этот завод отвечаю я. Но если в ближайшие дни Офис генпрокуратуры не разберется в ситуации и не снимет этот негативный фактор – ответственность за уничтожение этого завода ляжет именно на генерального прокурора. И я прошу Руслана Рябошапку немедленно меня допросить", - сказал он в ходе конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в среду.

Он также заявил о своем решении остаться в Киеве ждать вызова на допрос, поскольку "если ситуация не изменится в ближайшие дни – у завода не будет будущего".

Капацина также подчеркнул, что текста судебного решения об аресте имущественного комплекса завода по ходатайству Офиса генерального прокурора до сих пор не видел. Однако может предположить, что арест наложен на сухой и плавучий док, корпуса и линии, цеха, оборудование – вся производственная основа завода.

"Происходит спецоперация по уничтожению стратегического предприятия Украины руками правоохранительной системы. И мне досконально известно, что этот вопрос контролирует конкретно господин Рябошпака, которого ввели в заблуждение… ", - отметил он.

По словам собственника завода, до сих пор продолжаются попытки признать состоявшиеся торги по продаже "Океана" недействительными и вернуть предприятие бывшему собственнику, которым является Игорь Игнатов.

"Гражданин Украины Игорь Игнатов представляет интересы Юсуфова (бывший член совета директоров российского "Газпрома" Игорь Юсуфов – ИФ), и я готов дать показания в центральном офисе СБУ, более того, я об этом говорил после покупки завода: Игнатов работает на Федеральную службу безопасности России", - утверждает Капацина.

По его мнению, арест ЦИК "Океана" – часть спецоперации Юсуфова совместно с ФСБ России, направленной на то, чтобы не дать Украине восстановить судостроительные мощности.

"Я хочу обратиться к президенту Украины: уважаемый Владимир Александрович, вы главнокомандующий. Создать военный флот, построить корабли для наших ВСУ сегодня можно только на заводе "Океан". Безусловно, в кооперации с другими судостроительными активами, но квалификация, соответствующее оборудование и возможности есть только на этом заводе. И сегодня в России сделали все, чтобы руками украинской власти и правоохранительных органов уничтожить этот завод.

По словам Капацины, завод уже подписал контракт по поставке машины по плазменной нарезке металла, а в 2020 году планировалось нарастить штат завода с 700 до 1000 человек, получить европейскую сертификацию по ISO (Международная организация по стандартизации) и построить полнокомплектное судно. Также в планах инвестора – выход "Океана" на европейский рынок судо- и мостостроения.

Капацина также отметил, что в 2019 году завод "Океан" успешно выполнил несколько контрактов по созданию металлических элементов для мостовых сооружений, в том числе и для Шулявского моста в Киеве.

Как сообщалось, прокуратура заявила об аресте ЦИК судозавода "Океан" для его сохранности, ликвидатор настаивает на законности его продажи.

В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом ПАО "НСЗ "Океан".

Белизская Belmont Industries Inc. и кипрская Poizanter Holdings Limited заявляют, что в 2010 году через банковские счета внесли EUR60 млн инвестиций в "Океан", которые были обеспечены ипотекой и залогом.

"В последние годы с целью завладения целостным имущественным комплексом судостроительного завода путем доведения его до банкротства преступная группа, используя коррупционные связи в судебной ветви власти, вынесением судебных решений лишила иностранных инвесторов прав ипотекодерждателя", – утверждают Belmont и Poizanter.

Среди своих противников компании, в частности, называют Капацину, а аукцион по продаже завода за $4 млн считают "искусственным".

"Государству нанесены убытки в сумме 103 млн грн, иностранным инвесторам в сумме $60 млн, оборудование завода уничтожается, земельные участки разделены на три, по надуманным основаниям имущество завода передано в ипотеку оффшорной компании за $15 млн", – утверждают они.

ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" (до апреля 2011 года - "Вадан Ярдс Океан", до декабря 2008-го - Damen Shipyard's Okean, до февраля 2001-го - "Судостроительный завод "Океан") специализировалось на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн.

Теги: #рябошапка #капацина #океан
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