Пресс-конференции

14:46 19.11.2019

Генпрокуратура зарегистрировала по решению суда ряд уголовных дел о незаконном сборе и распространении информации о Порошенко – адвокат

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Киев. 19 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Генеральная прокуратура Украины по решению суда зарегистрировала четыре уголовных производства по факту незаконного сбора и распространения информации о пятом президенте Украины, лидере партии "Европейская солидарность" Петре Порошенко, также его защита подала заявление о совершении преступления - привлечении к ответственности заведомо невиновного - в связи с распространением информации о проекте подозрения.

На пресс-конференции во вторник в агентстве "Интерфакс-Украина", адвокат Порошенко Игорь Головань выразил мнение о том, что информация о направленном ГБР в Генпрокуратуру проекте подозрения Порошенко в рамках дела о назначении членов Высшего совета правосудия является попыткой избежать выполнения судебного решения и ответственности за неправомерные действия.

"Поскольку было такое громкое слово как подозрение, то мы поставили вопрос и сегодня, буквально несколько часов назад, подали заявление о привлечении к уголовной ответственности за привлечение заведомо невиновного. Мы считаем, что организатором этого был руководитель ГБР господин Труба", - сообщил адвокат.

Также он отметил, что, кроме обращений в Генпрокуратуру, защита Порошенко обращалась и в суд. "Вчера мы получили подтверждение от Генеральной прокуратуры Украины о том, что во исполнение определения Печерского районного суда Киева были зарегистрированы уголовные производства по факту возможного нарушения тайны переписки и телефонных разговоров… разглашения данных досудебного расследования, совершенных должностными лицами ГБР, по факту возможного получения неправомерной выгоды руководителем ГБР за влияние на принятие решения… по факту незаконного сбора и распространения Портновым информации", - рассказал Головань.

Он добавил, что защита получила подтверждение от Генпрокуратуры о регистрации этих четырех уголовных производств.

"Есть еще одно производство, переданное в ГБР, в отношении следователей ГБР по факту незаконного сбора конфиденциальной информации, ее распространения", - рассказал адвокат.

Головань напомнил, что адвокаты Порошенко обращались в ГБР с заявлениями о закрытии уголовных производств.

По его словам, никаких действий по этому поводу ГБР не предприняло, в связи с чем защита Порошенко и обжаловала бездеятельность Госбюро в судебном порядке. "Шевченковский суд 15 ноября вынес определение, которым обязал ГБР наше ходатайство рассмотреть, и через несколько дней появилась информация о проекте подозрения. То есть, это банальное желание избежать выполнения судебного решения и не принимать решения в этой ситуации по сути", - подытожил Головань.

Адвокат добавил, что в противном случае следователям ГБР пришлось бы комментировать документы, которые свидетельствуют о том, что Порошенко не нарушал законодательства при назначении членов Высшего совета правосудия.

Он также обратил внимание на то, что Порошенко не получает повесток на допросы в надлежащем порядке. "На допросы надо приходить в соответствии с законом. К сожалению, ГБР сейчас даже не направляет повестки", - сказал Головань.

В свою очередь сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов, высказывая политическую позицию по поводу заявления о готовящемся подозрении Порошенко, сказал: "В пятницу в парламенте была проголосована фактически отставка господина Трубы с должности руководителя ГБР. И эту конвульсию (проект подозрения Порошенко - ИФ) надо рассматривать как попытку вымолить у новой власти оставить руководителя ГБР на своей должности".

Он выразил мнение о том, что цель таких громких заявлений – отвлечение внимания от "катастрофических провалов почти по всем направлениям деятельности новой власти".

Теги: #гпу #порошенко #суд
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