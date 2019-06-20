Пресс-конференции

12:30 20.06.2019

Журналисты назвали цензуру со стороны собственника СМИ и низкую квалификацию коллег основными угрозами для свободы слова в Украине – опрос

2 мин читать

Киев. 20 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Среди основных угроз свободе слова в Украине журналисты называют цензуру со стороны собственников СМИ, а также низкий уровень квалификации коллег, свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы им.Илька Кучерива".

Согласно данным опроса, презентованного в четверг в агентстве "Интерфакс-Украина", журналисты видят цензуру со стороны собственников СМИ (70%), низкий уровень квалификации журналистов (53%), а также физические угрозы или угрозу жизни, связанные с журналистской деятельностью (41%), основными угрозами свободе слова и работе журналистов в Украине в настоящее время.

Отвечая на вопрос, с какими нарушениями свободы слова и информации респондентам лично приходилось сталкиваться, 78% журналистов ответили, что чиновники им отказывали в предоставлении общественно важной информации, 42% сталкивались с цензурированием готовых материалов или запретом обнародования, 38% указали на случаи заказов заведомо неправдивой информации с целью дискредитировать определенного человека, 19% сталкивались с преследованием. Только 7% не сталкивались с нарушениями свободы слова.

Говоря о вопросе цензуры в Украине, 12% заявили, что это системная проблема; 68% уверены, что цензура существует только в отдельных СМИ; 16% отметили, что цензура существует только в отдельных случаях. Только 2% считают, что цензуры в Украине нет.

При этом 94% респондентов видят ограничения в работе именно со стороны собственников СМИ.

Также 65% опрошенных согласились, что война увеличила случаи самоцензуры со стороны журналистов.

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" с 30 мая по 14 июня 2019 года по заказу Центра прав человека ZMINA при поддержке Freedom House в Украине. Всего было опрошено 127 журналистов.

Теги: #сми #цензура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:22 20.06.2019
Подавляющее большинство украинских телеканалов обнародовало стоимость политической рекламы - Нацсовет

Подавляющее большинство украинских телеканалов обнародовало стоимость политической рекламы - Нацсовет

11:30 12.06.2019
В Казахстане вновь ограничен доступ к соцcетям, не работают мессенджеры

В Казахстане вновь ограничен доступ к соцcетям, не работают мессенджеры

16:41 06.06.2019
Издатель газеты "Большой Киев" консолидирует ряд медиа-брендов для создания одноименного медиа-холдинга

Издатель газеты "Большой Киев" консолидирует ряд медиа-брендов для создания одноименного медиа-холдинга

11:56 01.06.2019
Элтон Джон и создатели фильма "Рокетмен" обвинили прокатчика в России в цензуре

Элтон Джон и создатели фильма "Рокетмен" обвинили прокатчика в России в цензуре

14:14 07.05.2019
Зеленский на встрече с Ханом назвал приоритетами победу над коррупцией, демонополизацию в энергетике и деолигархизацию в СМИ

Зеленский на встрече с Ханом назвал приоритетами победу над коррупцией, демонополизацию в энергетике и деолигархизацию в СМИ

19:55 03.05.2019
В Украине с начала года расследуют 63 дела о преступлениях против журналистов, в суд направлены 6 обвинительных актов – МВД

В Украине с начала года расследуют 63 дела о преступлениях против журналистов, в суд направлены 6 обвинительных актов – МВД

12:48 19.04.2019
Влияние РФ на выборы и на кандидатов в президенты стало одной из доминирующей тем в предвыборной дискуссии - медиамониторинг

Влияние РФ на выборы и на кандидатов в президенты стало одной из доминирующей тем в предвыборной дискуссии - медиамониторинг

14:10 16.04.2019
Представители украинских СМИ призвали Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

Представители украинских СМИ призвали Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

13:57 16.04.2019
Представители украинских СМИ призывают Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

Представители украинских СМИ призывают Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

12:55 10.04.2019
Проводившийся при поддержке Совета Европы мониторинг освещения президентской кампании в Украине показал серьезное влияние на СМИ кандидатов и партий

Проводившийся при поддержке Совета Европы мониторинг освещения президентской кампании в Украине показал серьезное влияние на СМИ кандидатов и партий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Софт Оил" заявляет о законности импорта базового масла и отсутствии оснований для ареста продукции

"Софт Оил" заявляет о законности импорта базового масла и отсутствии оснований для ареста продукции

Пять партий имеют реальные шансы пройти в Раду, еще одна балансирует на грани с учетом погрешности – опрос

Пять партий имеют реальные шансы пройти в Раду, еще одна балансирует на грани с учетом погрешности – опрос

Националисты в новой Раде будут инициировать разрыв дипотношений с РФ, отказ от Минского процесса и замену "Нормандского" на Будапештский формат

Объединенные силы националистов выдвинут не менее 200 своих кандидатов в Раду - Тягнибок

Объединенные силы националистов идут в Раду, чтобы противостоять реваншу пророссийских сил и добиться достижения мира на украинских условиях

Более половины украинцев считают реальной угрозу РФ для независимости и территориальной целостности Украины – опрос "Социса"

Почти 70% украинцев назвали ситуацию в стране напряженной, более трети за самостоятельное развитие Украины – опрос "Социса"

Опрос "Социса": почти 70% украинцев поддержали бы на референдуме вступление Украины в ЕС, чуть более половины - в НАТО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА