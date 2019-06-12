Пресс-конференции

15:32 12.06.2019

Общественные организации Донбасса выступают за создание онлайн-платформы для проектов по развитию пострадавших территорий

2 мин читать

Киев. 12 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Общественные организации Донецкой и Луганской областей предлагают создать онлайн-платформу для проектов по развитию территорий, пострадавших в результате военных действий.

"Мы предлагаем платформу, на которой будут размещаться проекты, а доноры будут принимать решения, какие из них финансировать", - сказал председатель общественного союза "Международная ассоциация "Евростратегия" Леонид Игнатьев на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, онлайн-платформа поможет инвесторам и донорам сориентироваться в предложенных проектах.

Игнатьев отметил, что проекты будут предлагать территориальные громады. "Сейчас они готовят первые социальные проекты", - сказал он.

По словам председателя общественного союза "Совет социального инвестирования" Сергея Судника, платформа поможет привлечь средства на социальные проекты для решения системных проблем.

"Мы говорим, прежде всего, о надежном, прозрачном инструменте", - сказал Судник, подчеркнув, что "Совет социального инвестирования" намерен администрировать данную платформу.

"Этот проект является одним из важнейших для Украины и для территорий, которые пострадали в результате конфликта", - сказала президент общественной организации "Конгресс женщин мира" Татьяна Щербак.

Она сообщила, что общественность обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой поддержать данную инициативу.

"Мы обращаемся сегодня к господину президенту с просьбой поддержать данную инициативу, просим определить ответственных лиц, создать необходимые условия для его реализации и просим его обратиться к международным донорским организациям в поддержку данной инициативы", - сказала Щербак.

Теги: #донбасс #платформа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:41 12.06.2019
Общественные организации Донбасса выступают за создание онлайн-платформы для проектов по развитию пострадавших территорий

Общественные организации Донбасса выступают за создание онлайн-платформы для проектов по развитию пострадавших территорий

13:09 12.06.2019
Участники платформы "Безопасность. Женщины. Мир" попросят Могерини посетить в июле Донбасс и встретиться с родными военнопленных моряков

Участники платформы "Безопасность. Женщины. Мир" попросят Могерини посетить в июле Донбасс и встретиться с родными военнопленных моряков

18:50 11.06.2019
Двое украинских военных получили ранения вследствие обстрелов позиций ВСУ боевиками на Донбассе с начала суток

Двое украинских военных получили ранения вследствие обстрелов позиций ВСУ боевиками на Донбассе с начала суток

13:03 11.06.2019
Боец ВСУ ранен при обстреле боевиками украинских позиций на Донбассе за первую половину суток

Боец ВСУ ранен при обстреле боевиками украинских позиций на Донбассе за первую половину суток

17:15 10.06.2019
Зеленский говорил о том, что РФ контролирует весь конфликт на Донбассе и является его причиной - пресс-секретарь

Зеленский говорил о том, что РФ контролирует весь конфликт на Донбассе и является его причиной - пресс-секретарь

19:52 08.06.2019
На Донбассе в субботу украинский военный получил боевые травмы

На Донбассе в субботу украинский военный получил боевые травмы

19:31 08.06.2019
Боевики продолжают обстреливать мирные населенные пункты

Боевики продолжают обстреливать мирные населенные пункты

07:32 08.06.2019
За минувшие сутки двое военнослужащих ВСУ погибли, пять получили ранения, еще 7 получили боевые травмы

За минувшие сутки двое военнослужащих ВСУ погибли, пять получили ранения, еще 7 получили боевые травмы

17:10 07.06.2019
Генпрокуратура возбудила три дела после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с ОРДЛО

Генпрокуратура возбудила три дела после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с ОРДЛО

16:57 07.06.2019
Порошенко призывает разведку проинформировать Зеленского о полном контроле РФ над оккупированным Донбассом

Порошенко призывает разведку проинформировать Зеленского о полном контроле РФ над оккупированным Донбассом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Семь партий и политсил имеют шансы пройти Раду – опрос

Подписание мировой между "Черкассыоблэнерго" и "Азотом" было принято из-за неэффективности взыскания долга ГИС – энергокомпания

Издатель газеты "Большой Киев" консолидирует ряд медиа-брендов для создания одноименного медиа-холдинга

Апелляция обязала НКРЭКУ обеспечить возмещение "Харьковгазу" 590 млн грн за экономически необоснованный тариф

Количество ДТП при участии 2-колесного транспорта с начала сезона увеличилось на 30% - эксперт

Количество ДТП при участии 2-колесного транспорта с начала сезона увеличилось на 30% - эксперт

Около 50 детей в рамках программы по оздоровлению отправят на Кубу в 2019 г.

Общественные активисты просят украинские власти обратить внимание на ситуацию с музеем в Черкасской области

Блокирование работы предприятий в военное время – это экономическая диверсия — собственник "ОМОКСА" Кулагин

Активисты и депутаты призывают партии придерживаться 30% гендерной квоты в списках на внеочередных выборах в Раду

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА