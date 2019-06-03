Пресс-конференции

16:18 03.06.2019

Количество ДТП при участии 2-колесного транспорта с начала сезона увеличилось на 30% - эксперт

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Киев. 3 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – С начала мотосезона в Украине на 30% увеличилось количество ДТП при участии двухколесного транспорта, сообщила волонтер ассоциации мотоциклистов "МотоХэлп" Александра Глотова на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"Количество ДТП с открытия мотосезона выросло на 30%. С начала сезона уже есть несколько погибших, есть большее по сравнению с предыдущим сезоном количество тяжелых травм. Мы пока не можем сказать, чем это вызвано", - сказала она.

Как отметил заведующий приемно-диагностическим отделением Киевской областной клинической больницы Виталий Бохняк, количество травмированных в ДТП в летний сезон увеличивается за счет мотоциклистов.

"Летом количество травмированных увеличивается за счет мотоциклистов, велосипедистов и пациентов, которых доставляют с трас, потому что все уезжают за город",- сказал он.

В свою очередь, заместитель генерального директора Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) Людмила Белошицкая сообщила, что количество страховых выплат через бюро возрастает в зимний период из-за использования водителями летней резины.

При этом эксперт отметила, что в случае отсутствия у виновника ДТП страховки выплаты пострадавшим осуществляет МТСБУ. Максимальная сума выплат – 200 тыс. грн. Выплаты осуществляются либо по подтверждению затрат, либо в минимальных размерах (12-16 минимальных зарплат).

Белошицкая также отметила, что количество пострадавших в 10 раз превышает количество лиц, получивших выплаты по здоровью.

По словам управляющего партнера юридической компании "ДТП Эксперт" Александра Кеера, важным фактором для получения страховых выплат является сбор информации на месте происшествия.

"Важным фактором является сбор первичной информации на месте совершения ДТП. Практика нашей компании показывает: качество сбора материалов не всегда соответствует требованиям законодательства, необходимым для установления виновного в происшествии лица. Основными причинами некачественного составления материалов на местах является слабое развитие культуры привлечения профессионалов на место ДТП, в частности, юристов. В основном люди обращаются к юристам на той стадии, когда они либо не получили выплату, либо получили неполную, либо суд не устанавливает вину лица. В основном люди обращаются уже по истечении всех сроков для привлечения к ответственности (для административного нарушения - три месяца). Если сотрудник полиции оценил ситуацию неправильно, на практике пересмотр дела занимает до года", - сказал он.

По словам Кеера, проблемой также является то, что люди не знают своих прав. Участник ДТП имеет право ознакомиться с материалами на месте происшествия, как минимум, сфотографировать план-схему, составленную правоохранителями, а также сделать в них замечания и дополнения.

Кроме того, эксперт отметил, что виновником в ДТП может быть не только один из участников происшествия, но и автодор.

Теги: #выплаты #дтп
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