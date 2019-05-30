Пресс-конференции

15:17 30.05.2019

Около 50 детей в рамках программы по оздоровлению отправят на Кубу в 2019 г.

1 мин читать

Киев. 30 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Около 50 украинских детей в рамках восстановленной благотворительной программы по оздоровлению в текущем году отправятся на Кубу, сообщил глава благотворительного фонда (БФ) "За жизнь" Сергей Боголюбов на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

"Кубинская программа проработала 20 лет. За это время было оздоровлено более 23 тыс. украинских детей. Программа была прекращена в 2010 году. Недавно мы подписали меморандум между кубинским правительством и БФ "За жизнь" о восстановлении программы. Ближайшее время мы планируем отправить первую группу детей с кожными заболеваниями и несложными онкозаболеваниями", - сказал он.

Боголюбов также отметил, что ближе к концу 2019 года будет формироваться вторая группа детей с церебральным параличом, а также детей, проживающих близко к линии разграничения, в красных зонах.

Кроме того, фонд планирует выйти на уровень последних лет программы, когда на территории Кубы посменно находилось около 200 детей.

По словам Боголюбова, для обеспечения трансфера детей БФ отправил запросы европейским и турецким авиакомпаниям.

"Мы со своей стороны и правительство Кубы, которое выступило инициатором, отправили лучшим европейским и турецким авиакомпаниям предложения о перевозке украинских детей. В настоящее время мы ждем ответа", - сказал он.

Теги: #дети #оздоровление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:42 29.05.2019
В Днепропетровской области произошло ДТП с участием фуры и микроавтобуса, пострадали дети

В Днепропетровской области произошло ДТП с участием фуры и микроавтобуса, пострадали дети

17:37 28.05.2019
Финансирование детской онкологии в 2019 году покрывает 100% потребности – Супрун

Финансирование детской онкологии в 2019 году покрывает 100% потребности – Супрун

10:38 28.05.2019
Консул Украины в Грузии посетил задержанную по обвинению в торговле детьми украинку, а также 10 ее детей

Консул Украины в Грузии посетил задержанную по обвинению в торговле детьми украинку, а также 10 ее детей

06:56 17.05.2019
В Запорожской области утонули двое детей - ГСЧС

В Запорожской области утонули двое детей - ГСЧС

17:49 08.05.2019
В Украине 1 тыс. детей заболело злокачественными новообразованиями в 2017г

В Украине 1 тыс. детей заболело злокачественными новообразованиями в 2017г

11:15 06.05.2019
Двое детей погибли из-за обвала насыпи песка в Мариуполе – ГСЧС

Двое детей погибли из-за обвала насыпи песка в Мариуполе – ГСЧС

22:40 05.05.2019
В Красногоровке открылся поврежденный в результате боевых действий спорткомплекс, на ремонт которого футболисты "Шахтера" выделили более 2 млн грн

В Красногоровке открылся поврежденный в результате боевых действий спорткомплекс, на ремонт которого футболисты "Шахтера" выделили более 2 млн грн

19:18 30.04.2019
В Харькове мужчина совершил двойное ДТП на угнанном автомобиле, пострадала 14-летняя девочка

В Харькове мужчина совершил двойное ДТП на угнанном автомобиле, пострадала 14-летняя девочка

20:26 23.04.2019
ФК "Шахтер" запустил проект для детей "Давай, играй!" на линии разграничения на Донбассе

ФК "Шахтер" запустил проект для детей "Давай, играй!" на линии разграничения на Донбассе

14:55 19.04.2019
В оккупированном Крыму количество детей, учащихся на украинском языке, сократилось с 12 тыс. до 250 человек

В оккупированном Крыму количество детей, учащихся на украинском языке, сократилось с 12 тыс. до 250 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Общественные активисты просят украинские власти обратить внимание на ситуацию с музеем в Черкасской области

Блокирование работы предприятий в военное время – это экономическая диверсия — собственник "ОМОКСА" Кулагин

Активисты и депутаты призывают партии придерживаться 30% гендерной квоты в списках на внеочередных выборах в Раду

Застройщик столичного ЖК "Чайка" заявляет о повторной попытке рейдерского захвата и незаконной перерегистрации компании

Экс-начальник Генштаба Замана считает заказчиками своего преследования Порошенко и Турчинова, а Матиоса назвал "мастером фальсификаций"

Глава Госмолодежьжилье считает госпрограммы обеспечения бесплатным жильем силовиков коррупционными

Кремль использует Портнова как инструмент для дискредитации не Петра Порошенко, а Украины - депутат Арьев!

У "Слуги народа" уже написана система "Электронный праймериз", но ее не успевают запустить на этих выборах

"Слуга народа" не успеет провести классические праймериз, разработала свою систему отбора и проверки кандидатов в депутаты

Эксперты Swiss Democracy Foundation поделятся с Украиной опытом прямой демократии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА