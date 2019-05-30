Около 50 детей в рамках программы по оздоровлению отправят на Кубу в 2019 г.

Киев. 30 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Около 50 украинских детей в рамках восстановленной благотворительной программы по оздоровлению в текущем году отправятся на Кубу, сообщил глава благотворительного фонда (БФ) "За жизнь" Сергей Боголюбов на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

"Кубинская программа проработала 20 лет. За это время было оздоровлено более 23 тыс. украинских детей. Программа была прекращена в 2010 году. Недавно мы подписали меморандум между кубинским правительством и БФ "За жизнь" о восстановлении программы. Ближайшее время мы планируем отправить первую группу детей с кожными заболеваниями и несложными онкозаболеваниями", - сказал он.

Боголюбов также отметил, что ближе к концу 2019 года будет формироваться вторая группа детей с церебральным параличом, а также детей, проживающих близко к линии разграничения, в красных зонах.

Кроме того, фонд планирует выйти на уровень последних лет программы, когда на территории Кубы посменно находилось около 200 детей.

По словам Боголюбова, для обеспечения трансфера детей БФ отправил запросы европейским и турецким авиакомпаниям.

"Мы со своей стороны и правительство Кубы, которое выступило инициатором, отправили лучшим европейским и турецким авиакомпаниям предложения о перевозке украинских детей. В настоящее время мы ждем ответа", - сказал он.