Значительных фальсификаций во 2-м туре выборов президента ожидают 39% опрошенных украинцев

Киев. 11 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 39% украинцев считают, что в ходе второго тура выборов президента Украины могут быть серьезные фальсификации, 37% ожидают незначительных фальсификаций, 14% считают, что фальсификаций не будет.

Согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, значительных фальсификаций ожидают 48% избирателей кандидата Владимира Зеленского и 17% избирателей действующего президента Петра Порошенко.

Больше всего масштабных фальсификаций на выборах ожидают на юге (51%) и востоке (49%) Украины.

При этом 82% респондентов не сталкивались лично с фактами подкупа избирателей во время этой президентской избирательной кампании, 8% сталкивались лично и 9% знают о таких фактах от близких и знакомых.

Опрос проводился 5-10 апреля 2019 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов, личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,8%.