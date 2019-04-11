Пресс-конференции

11:47 11.04.2019

Более половины украинцев ожидают улучшения ситуации в Украине после выборов президента – опрос "Рейтинга"

1 мин читать

Киев. 11 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 52% украинцев надеются, что ситуация в стране в результате президентских выборов скорее улучшится, причем после первого тура выборов позитивные ожидания украинских граждан выросли почти в 1,5 раза.

Согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", 25% ожидают, что ситуация в стране после выборов президента не изменится, 16% затруднились ответить, еще 7% ожидают ухудшения ситуации.

Тех, кто верит в оптимистичный сценарий развития после выборов, больше среди жителей юга Украины, среди более младших по возрасту и среди избирателей кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Около 30% опрошенных считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 55% придерживаются противоположной точки зрения.

83% респондентов считают, что Украине сегодня нужны радикальные изменения. Лишь 6% хотят, чтобы всё оставалось так, как есть, лишь бы не было хуже, а 7% - что лучше "вернуть так, как было раньше", 4% затруднились ответить.

Опрос проводился 5-10 апреля 2019 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов, личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,8%.

Теги: #опрос #рейтинг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:27 11.04.2019
Значительных фальсификаций во 2-м туре выборов президента ожидают 39% опрошенных украинцев

Значительных фальсификаций во 2-м туре выборов президента ожидают 39% опрошенных украинцев

12:25 11.04.2019
Значительных фальсификаций во 2-м туре выборов президента ожидают 39% опрошенных украинцев

Значительных фальсификаций во 2-м туре выборов президента ожидают 39% опрошенных украинцев

12:17 11.04.2019
68% избирателей Зеленского голосуют против нынешней ситуации в Украине, 40% избирателей Порошенко голосуют больше "против Путина" – опрос

68% избирателей Зеленского голосуют против нынешней ситуации в Украине, 40% избирателей Порошенко голосуют больше "против Путина" – опрос

11:26 11.04.2019
Зеленский уверенно побеждает Порошенко во 2-м туре выборов президента – опрос "Рейтинга"

Зеленский уверенно побеждает Порошенко во 2-м туре выборов президента – опрос "Рейтинга"

11:26 11.04.2019
Зеленский уверенно побеждает Порошенко во 2-м туре выборов президента – опрос "Рейтинга"

Зеленский уверенно побеждает Порошенко во 2-м туре выборов президента – опрос "Рейтинга"

11:08 11.04.2019
Опрос "Рейтинга": Зеленского во 2-м туре выборов готовы поддержать 61% украинцев среди тех, кто намерен голосовать, Порошенко – 24%

Опрос "Рейтинга": Зеленского во 2-м туре выборов готовы поддержать 61% украинцев среди тех, кто намерен голосовать, Порошенко – 24%

21:03 05.04.2019
Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза" "B-"

Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза" "B-"

11:55 04.04.2019
Каждый пятый россиянин хочет эмигрировать

Каждый пятый россиянин хочет эмигрировать

20:51 29.03.2019
Треть американцев считают, что доклад Мюллера оправдывает Трампа

Треть американцев считают, что доклад Мюллера оправдывает Трампа

12:34 28.03.2019
Зеленский удерживает лидерство в президентской гонке с 20,6%, Порошенко и Тимошенко соревнуются за второе место – опрос "Рейтинга"

Зеленский удерживает лидерство в президентской гонке с 20,6%, Порошенко и Тимошенко соревнуются за второе место – опрос "Рейтинга"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Средства от продажи календаря "Погляд майбутнього" пойдут на оздоровление детей, отцы которых погибли в боях на Донбассе

"Укрпрофздравница" обратилась с жалобой в СБУ и Нацполицию на незаконные действия бывшего руководства санатория "Жовтень"

При низкой явке в первом туре выборах у Зеленского будет меньше шансов пройти во второй тур – мнение

Эмоциональный выбор украинцев может вредить их экономическим интересам - эксперты

У штаба Зеленского есть претензии к ЦИК по распределению руководящих должностей в окружных комиссиях

Встречавшиеся с Зеленским дипломаты не выражали никаких опасений и получили ответы на все свои вопросы – руководитель штаба

Команда Зеленского готовит максимально оперативный параллельный подсчет голосов с использованием современных технологий

"Филип Моррис Украина" призывает ГФС отозвать налоговые уведомления-решения на 635 млн грн в рамках подписанного мирового соглашения

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов, но надеются, что до таких массовых фальсификаций не дойдет

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за второе место борются Порошенко, Гриценко и Тимошенко – опрос центра "РАНД"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА