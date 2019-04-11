Более половины украинцев ожидают улучшения ситуации в Украине после выборов президента – опрос "Рейтинга"

Киев. 11 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 52% украинцев надеются, что ситуация в стране в результате президентских выборов скорее улучшится, причем после первого тура выборов позитивные ожидания украинских граждан выросли почти в 1,5 раза.

Согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", 25% ожидают, что ситуация в стране после выборов президента не изменится, 16% затруднились ответить, еще 7% ожидают ухудшения ситуации.

Тех, кто верит в оптимистичный сценарий развития после выборов, больше среди жителей юга Украины, среди более младших по возрасту и среди избирателей кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Около 30% опрошенных считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 55% придерживаются противоположной точки зрения.

83% респондентов считают, что Украине сегодня нужны радикальные изменения. Лишь 6% хотят, чтобы всё оставалось так, как есть, лишь бы не было хуже, а 7% - что лучше "вернуть так, как было раньше", 4% затруднились ответить.

Опрос проводился 5-10 апреля 2019 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов, личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,8%.