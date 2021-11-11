Политика

19:32 11.11.2021

Порошенко утверждает, что Зеленский боится применить санкции против Коломойского

2 мин читать
Порошенко утверждает, что Зеленский боится применить санкции против Коломойского

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что бизнесмен Игорь Коломойского влияет на политику президента Владимира Зеленского и они "очень дорого обходятся Украине".

"Во вчерашнем видосике я увидел, что Зеленский возмутился философским вопросом, который беспокоит человечество уже более 2 тыс. лет – что первично, яйцо или курица. Кто кого, вопрошает Зеленский, родил? Политики породили олигархов или олигархи породили политиков? Владимир Александрович, предельно ясно, что политика Зеленского начал, родил и заботится олигарх Коломойский", – сказал Порошенко.

Пятый президент Украины заявил, что Коломойский, "согласно информации, которая стала известна всему миру, дал деньги "95 кварталу" и самому Зеленскому на раскрутку.

"Деньги, украденные у вкладчиков "ПриватБанка". Он вместе с вами, Владимир Александрович, их отмыл. Он предоставил возможности каналу "1+1", где вы или совместные владельцы, или вы там были менеджером для того, чтобы вы раскрутились. И сейчас вы пытаетесь, используя возможности этого канала, обманывать людей", – отметил Порошенко.

Также, по его словам, Зеленский "боится применять санкции против Коломойского".

"Уже даже не незаконные санкции СНБО, хотя бы дублировать американские санкции наших партнеров. И вам постоянно этот вопрос задают – в том числе и в США…Сейчас с Коломойским вы рассчитываетесь через "Центрэнерго", через право закупки российской электроэнергии. Из-за мирового соглашения с НАК "Нафтогаз" Коломойский от вас должен получить миллиард долларов", – заявил Порошенко.

"Вы вместе с вашим патроном Коломойским очень дорого обходитесь Украине", – резюмировал Порошенко.

Теги: #евросолидарность #коломойский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:24 09.11.2021
"Нафтогаз" хочет остаться собственником "Укрнафты" без Коломойского, а не наоборот

"Нафтогаз" хочет остаться собственником "Укрнафты" без Коломойского, а не наоборот

10:33 06.11.2021
Порошенко призывает не игнорировать информацию об эскалации на границах Украины и предпринять ряд шагов

Порошенко призывает не игнорировать информацию об эскалации на границах Украины и предпринять ряд шагов

16:13 02.11.2021
"Евросолидарность" и "Голос" собрали голоса для внеочередного заседания, чтобы принять закон о кислородных станциях в больницах – Герасимов

"Евросолидарность" и "Голос" собрали голоса для внеочередного заседания, чтобы принять закон о кислородных станциях в больницах – Герасимов

21:48 31.10.2021
На выборах мэра Липовец в Винницкой области лидирует кандидат от "Евросолидарности" Авраменко

На выборах мэра Липовец в Винницкой области лидирует кандидат от "Евросолидарности" Авраменко

16:16 28.10.2021
В "Евросолидарности" заявляют о незаконной слежке за Порошенко

В "Евросолидарности" заявляют о незаконной слежке за Порошенко

16:23 18.10.2021
"Евросолидарность" требует предусмотреть в госбюджете-2022 увеличение зарплат военным

"Евросолидарность" требует предусмотреть в госбюджете-2022 увеличение зарплат военным

19:21 15.10.2021
Депутаты от "Евросолидарности" на встрече с Венедиктовой требовали расследовать "вагнергейт" и фальсификацию законов в Раде – нардеп Герасимов

Депутаты от "Евросолидарности" на встрече с Венедиктовой требовали расследовать "вагнергейт" и фальсификацию законов в Раде – нардеп Герасимов

20:34 13.10.2021
Порошенко вместе с депутатами "Евросолидарности" и "Голоса" требовал возле Офиса генпрокурора встречи с Венедиктовой

Порошенко вместе с депутатами "Евросолидарности" и "Голоса" требовал возле Офиса генпрокурора встречи с Венедиктовой

20:45 08.10.2021
Порошенко отрицает обвинения в связях с Медведчуком

Порошенко отрицает обвинения в связях с Медведчуком

12:30 08.10.2021
В Раде требует отстранить нардепа Третьякову от заседаний и лишить должности главы комитета соцполитики из-за высказываний о смерти Полякова

В Раде требует отстранить нардепа Третьякову от заседаний и лишить должности главы комитета соцполитики из-за высказываний о смерти Полякова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Чехии подало в отставку

США обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях РФ возле Украины, и тщательно следят за ситуацией

Если РФ попытается использовать энергию как оружие или предпримет дальнейшую агрессию против Украины, США и Германия предпримут соответствующие действия

ЦИК признала Козыря, Войцеховского и Кострийчука избранными народными депутатами

Глава НАПК призывает Зеленского ветировать и вернуть на доработку принятые Радой изменения в закон о партиях

ПОСЛЕДНЕЕ

Меркель сказала Путину, что власти Беларуси используют мигрантов как "гибридное оружие" против ЕС

"Голос" не будет присоединяться к МФО Разумкова в парламенте - замглавы партии Осадчук

Члены команды "Голоса" намерены оставаться в украинской политике, несмотря на давление - замглавы политсилы

Канцелярия президента Чехии подтвердила отставку правительства страны

В Раду проходят семь партий, еще две у проходного порога - соцопрос "Рейтинга"

Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 21,8% поддержки, у Порошенко 14,5% - опрос "Рейтинга"

Правительство Чехии подало в отставку

Польша и Турция договорились сотрудничать в противостоянии использованию нелегалов в качестве "гибридной атаки"

Мы с нетерпением ждем увидеть предпринятые Германией действия относительно "Северного потока 2"

США обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях РФ возле Украины, и тщательно следят за ситуацией

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА