Порошенко утверждает, что Зеленский боится применить санкции против Коломойского

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что бизнесмен Игорь Коломойского влияет на политику президента Владимира Зеленского и они "очень дорого обходятся Украине".

"Во вчерашнем видосике я увидел, что Зеленский возмутился философским вопросом, который беспокоит человечество уже более 2 тыс. лет – что первично, яйцо или курица. Кто кого, вопрошает Зеленский, родил? Политики породили олигархов или олигархи породили политиков? Владимир Александрович, предельно ясно, что политика Зеленского начал, родил и заботится олигарх Коломойский", – сказал Порошенко.

Пятый президент Украины заявил, что Коломойский, "согласно информации, которая стала известна всему миру, дал деньги "95 кварталу" и самому Зеленскому на раскрутку.

"Деньги, украденные у вкладчиков "ПриватБанка". Он вместе с вами, Владимир Александрович, их отмыл. Он предоставил возможности каналу "1+1", где вы или совместные владельцы, или вы там были менеджером для того, чтобы вы раскрутились. И сейчас вы пытаетесь, используя возможности этого канала, обманывать людей", – отметил Порошенко.

Также, по его словам, Зеленский "боится применять санкции против Коломойского".

"Уже даже не незаконные санкции СНБО, хотя бы дублировать американские санкции наших партнеров. И вам постоянно этот вопрос задают – в том числе и в США…Сейчас с Коломойским вы рассчитываетесь через "Центрэнерго", через право закупки российской электроэнергии. Из-за мирового соглашения с НАК "Нафтогаз" Коломойский от вас должен получить миллиард долларов", – заявил Порошенко.

"Вы вместе с вашим патроном Коломойским очень дорого обходитесь Украине", – резюмировал Порошенко.