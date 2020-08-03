"Наш край" будет участвовать в местных выборах 25 октября

Киев. 3 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Партия "Наш край" примет участие в запланированных на октябрь текущего года местных выборах, представители партии будут выдвинуты в советы всех уровней, сообщает пресс-служба политсилы.

Соответствующее решение было принято на расширенном заседании политсовета партии "Наш край".

"Наш край" идет на местные выборы! Идет в советы всех уровней. Это хозяйственники и профессионалы, которые на протяжении длительного времени работают с людьми и для людей. Всех, кто имеет опыт в реальном секторе экономики, государственного управления, в местном самоуправлении, - мы призываем присоединиться к нам", - отметил сопредседатель партии Александр Мазурчак.

Так, по словам народного депутата Украины Андрея Деркача, профессионалы, объединенные единой целью, могут изменить страну.

"Для нас важно, чтобы это были нравственные люди. Те, кто хочет в плен к олигархам или партийных боссов – это их право, но наша команда – это люди, для которых имеют значение слова справедливость, порядочность и профессионализм. Именно такой командой мы видим "Наш край", - подчеркнул он.

В свою очередь нардеп и сопредседатель партии Сергей Шахов добавил, что сейчас люди разуверились в новой и старой власти. "Людям нужны профессионалы, которые обустроят все на местах. Которые обустроят нашу страну. Они устали от разговоров и пустых обещаний", - считает Шахов.

Одной из главных задач партии на политсовете было объявлено развитие и укрепление местного самоуправления, а также защита реформы децентрализации.

"Наш край" не стоял, и не будет стоять в стороне и наблюдать, как страну ведут в бездну хаоса и упадка. Мы, патриоты своих городов и сел, готовы брать на себя ответственность за их развитие. Чем сильнее будет местная власть, тем сильнее будет в целом и наша страна", - заявил сопредседатель партии, народный депутат Антон Киссе.