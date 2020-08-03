Политика

15:25 03.08.2020

"Наш край" будет участвовать в местных выборах 25 октября

2 мин читать
"Наш край" будет участвовать в местных выборах 25 октября

Киев. 3 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Партия "Наш край" примет участие в запланированных на октябрь текущего года местных выборах, представители партии будут выдвинуты в советы всех уровней, сообщает пресс-служба политсилы.

Соответствующее решение было принято на расширенном заседании политсовета партии "Наш край".

"Наш край" идет на местные выборы! Идет в советы всех уровней. Это хозяйственники и профессионалы, которые на протяжении длительного времени работают с людьми и для людей. Всех, кто имеет опыт в реальном секторе экономики, государственного управления, в местном самоуправлении, - мы призываем присоединиться к нам", - отметил сопредседатель партии Александр Мазурчак.

Так, по словам народного депутата Украины Андрея Деркача, профессионалы, объединенные единой целью, могут изменить страну.

"Для нас важно, чтобы это были нравственные люди. Те, кто хочет в плен к олигархам или партийных боссов – это их право, но наша команда – это люди, для которых имеют значение слова справедливость, порядочность и профессионализм. Именно такой командой мы видим "Наш край", - подчеркнул он.

В свою очередь нардеп и сопредседатель партии Сергей Шахов добавил, что сейчас люди разуверились в новой и старой власти. "Людям нужны профессионалы, которые обустроят все на местах. Которые обустроят нашу страну. Они устали от разговоров и пустых обещаний", - считает Шахов.

Одной из главных задач партии на политсовете было объявлено развитие и укрепление местного самоуправления, а также защита реформы децентрализации.

"Наш край" не стоял, и не будет стоять в стороне и наблюдать, как страну ведут в бездну хаоса и упадка. Мы, патриоты своих городов и сел, готовы брать на себя ответственность за их развитие. Чем сильнее будет местная власть, тем сильнее будет в целом и наша страна", - заявил сопредседатель партии, народный депутат Антон Киссе.

Теги: #наш_край
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:48 03.08.2020
"Наш край" будет участвовать в местных выборах 25 октября

"Наш край" будет участвовать в местных выборах 25 октября

15:51 20.07.2020
"Наш край" заявил о давлении власти на политических оппонентов в связи с обыском налоговиками у председателя Николаевской ячейки партии

"Наш край" заявил о давлении власти на политических оппонентов в связи с обыском налоговиками у председателя Николаевской ячейки партии

12:58 20.07.2020
"Наш край" заявил о давлении власти на политических оппонентов в связи с обыском налоговиками у председателя Николаевской ячейки партии

"Наш край" заявил о давлении власти на политических оппонентов в связи с обыском налоговиками у председателя Николаевской ячейки партии

20:28 13.04.2020
В Днепропетровской области подожгли офис партии "Наш край", полиция открыла дело

В Днепропетровской области подожгли офис партии "Наш край", полиция открыла дело

14:02 25.03.2020
Кабмин должен восстановить контроль цен на социально значимые продукты - партия "Наш край"

Кабмин должен восстановить контроль цен на социально значимые продукты - партия "Наш край"

11:54 31.12.2019
"Наш край" среди лидеров на выборах по партспискам на Днепропетровщине, отмечают в партии

"Наш край" среди лидеров на выборах по партспискам на Днепропетровщине, отмечают в партии

17:41 23.12.2019
"Наш край" победил на выборах по партийным спискам в Зеньковской тергромаде Полтавской области

"Наш край" победил на выборах по партийным спискам в Зеньковской тергромаде Полтавской области

13:06 23.12.2019
"Наш край" победил в Николаевской области на выборах в ОТГ, обогнав "Слугу народа"

"Наш край" победил в Николаевской области на выборах в ОТГ, обогнав "Слугу народа"

17:56 29.11.2019
В Николаеве "Наш край" не допустил третью попытку главы ОГА Стадника снять председателя облсовета

В Николаеве "Наш край" не допустил третью попытку главы ОГА Стадника снять председателя облсовета

12:19 18.10.2019
"Наш край" избрал нардепов Давыденко и Шахова сопредседателями – партия обновляется перед местными выборами

"Наш край" избрал нардепов Давыденко и Шахова сопредседателями – партия обновляется перед местными выборами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный суд Польши подтвердил победу Дуды на выборах президента

Зеленский сомневается, что программы правительства по защите от экономических последствий коронавируса предметно помогают украинцам

В рейтинге партий на выборах в горсовет Киева лидирует "Евросолидарность" и "Слуга народа"

Предложение Тимошенко о помощи в переговорах по Донбассу осталось без ответа, она предлагает создать парламентскую миссию

За Кличко на выборах мэра Киева готовы проголосовать 41,7% определившихся, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4% - соцопрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный суд Польши подтвердил победу Дуды на выборах президента

Deutsche Bank проводит расследование в отношении частного банкира Трампа

Зеленский сомневается, что программы правительства по защите от экономических последствий коронавируса предметно помогают украинцам

В рейтинге партий на выборах в горсовет Киева лидирует "Евросолидарность" и "Слуга народа"

Предложение Тимошенко о помощи в переговорах по Донбассу осталось без ответа, она предлагает создать парламентскую миссию

За Кличко на выборах мэра Киева готовы проголосовать 41,7% определившихся, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4% - соцопрос "Рейтинга"

Трамп скоро примет меры против поставляющих информацию Пекину китайских компаний

Представители Microsoft и Tik Tok ведут переговоры с Белым домом о предотвращении полного запрета приложения в США

У Трампа заявляют, что президентские выборы в США переноситься не будут

В МИД рассказали, когда Иран выплатит компенсации за катастрофу МАУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА