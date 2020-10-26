На выборах главы во многих ОТГ победили представители "Нашего края"
Представители партии "Наш край" побеждают в 45 громадах 13 областей Украины на выборах городских и поселковых голов, о чем свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов, который осуществляют представители партии.
Как сообщила пресс-служба партии, представители "Нашего края" побеждают:
Днепропетровская область
Каменский район, г. Верхнеднепровск - Геннадий Лебидь.
Донецкая область
Мариупольский район: Мангушская ОТГ - Владимир Караберов.
Житомирская область
Житомирский район: г. Чуднов - Виталий Войтко, г. Мирополь - Светлана Власюк, Ольшанская ОТГ - Сергей Мельник.
Коростенский район, г. Коростень - Владимир Москаленко, г. Малин - Александр Ситайло, Словечанская ОТГ - Владимир Трикиша.
Запорожская область
Пологовский район, Розовская ОТГ - Светлана Нестеренко.
Киевская область
Бориспольский район, г. Борисполь - Анатолий Федорчук.
Обуховский район, г. Кагарлык - Александр Панюта.
Белоцерковский район, г. Тараща - Михаил Кривошея.
Кировоградская область
Новоукраинский район, Маловисковская ОТГ - Юрий Гульдас.
Луганская область
Сватовский район, Белокуракинская ОТГ - Сергей Сирык, Лозно-Александровская ОТГ - Евгений Светличный.
Северодонецкий район, г. Рубежное - Сергей Хортив.
Старобельский район, г. Беловодск - Олег Мирошник, Шульгинская ОТГ - Наталья Петренко.
Николаевская область
Баштанский район, г. Снигиревка - Инна Бойко
Первомайский район, Кривоозерская ОТГ - Павел Бузинский
Одесская область
Белгород-Днестровский район, Саратская ОТГ - Виктория Райчева, Лиманская ОТГ - Василий Резниченко.
Раздельнянский район, Захарьевская ОТГ - Алексей Осийчук.
Сумская область
г. Кролевец - Виктор Лехман, г. Путивль - Константин Гаврильчук, г. Ромны - Олег Стогний, г. Глухов - Надежда Вайло, г. Шостка - Николай Нога, г. Дружба - Евгений Харитонов, г. Середина-Буда - Александр Ген, пгт Свеса - Сергей Киркач, пгт Ямполь - Ольга Губарь.
Херсонская область
Скадовский район, Мирненская ОТГ - Андрей Сучак.
Черкасская область
Черкасский район, Ротмистровская ОТГ - Владимир Ховайба.
Черниговская область
Черниговский район: Козелецкая ОТГ - Валентин Бригинец, г. Остер - Леонид Мыслывец, Березнянская ОТГ - Владимир Павленко, Киптивская ОТГ - Владимир Кучма.
Корюковский район: Холминская ОТГ - Сергей Васильченко.
Нежинский район: г. Носовка - Владимир Игнатченко, г. Батурин - Леонид Душа, Комаровская ОТГ - Виктор Бондаренко, Макеевская ОТГ - Николай Бузина.
Прилуцкий район: Парафиевская ОТГ - Галина Петруша.
В настоящее время продолжается подсчет голосов и защита результатов. Данные обновляются.