Выборы

Выборы

16:28 26.10.2020

На выборах главы во многих ОТГ победили представители "Нашего края"

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На выборах главы во многих ОТГ победили представители "Нашего края"

Представители партии "Наш край" побеждают в 45 громадах 13 областей Украины на выборах городских и поселковых голов, о чем свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов, который осуществляют представители партии.

Как сообщила пресс-служба партии, представители "Нашего края" побеждают:

 

Днепропетровская область

Каменский район, г. Верхнеднепровск - Геннадий Лебидь.

 

Донецкая область

Мариупольский район: Мангушская ОТГ - Владимир Караберов.

 

Житомирская область

Житомирский район: г. Чуднов - Виталий Войтко, г. Мирополь - Светлана Власюк, Ольшанская ОТГ - Сергей Мельник.

Коростенский район, г. Коростень - Владимир Москаленко, г. Малин - Александр Ситайло, Словечанская ОТГ - Владимир Трикиша.

 

Запорожская область

Пологовский район, Розовская ОТГ - Светлана Нестеренко.

 

Киевская область

Бориспольский район, г. Борисполь - Анатолий Федорчук.

Обуховский район, г. Кагарлык - Александр Панюта.

Белоцерковский район, г. Тараща - Михаил Кривошея.

 

Кировоградская область

Новоукраинский район, Маловисковская ОТГ - Юрий Гульдас.

 

Луганская область

Сватовский район, Белокуракинская ОТГ - Сергей Сирык, Лозно-Александровская ОТГ - Евгений Светличный.

Северодонецкий район, г. Рубежное - Сергей Хортив.

Старобельский район, г. Беловодск - Олег Мирошник, Шульгинская ОТГ - Наталья Петренко.

 

Николаевская область

Баштанский район, г. Снигиревка - Инна Бойко

Первомайский район, Кривоозерская ОТГ - Павел Бузинский

 

Одесская область

Белгород-Днестровский район, Саратская ОТГ - Виктория Райчева, Лиманская ОТГ - Василий Резниченко.

Раздельнянский район, Захарьевская ОТГ - Алексей Осийчук.

 

Сумская область

г. Кролевец - Виктор Лехман, г. Путивль - Константин Гаврильчук, г. Ромны - Олег Стогний, г. Глухов - Надежда Вайло, г. Шостка - Николай Нога, г. Дружба - Евгений Харитонов, г. Середина-Буда - Александр Ген, пгт Свеса - Сергей Киркач, пгт Ямполь - Ольга Губарь.

 

Херсонская область

Скадовский район, Мирненская ОТГ - Андрей Сучак.

 

Черкасская область

Черкасский район, Ротмистровская ОТГ - Владимир Ховайба.

 

Черниговская область

Черниговский район: Козелецкая ОТГ - Валентин Бригинец, г. Остер - Леонид Мыслывец, Березнянская ОТГ - Владимир Павленко, Киптивская ОТГ - Владимир Кучма.

Корюковский район: Холминская ОТГ - Сергей Васильченко.

Нежинский район: г. Носовка - Владимир Игнатченко, г. Батурин - Леонид Душа, Комаровская ОТГ - Виктор Бондаренко, Макеевская ОТГ - Николай Бузина.

Прилуцкий район: Парафиевская ОТГ - Галина Петруша.

 

В настоящее время продолжается подсчет голосов и защита результатов. Данные обновляются.

Теги: #отг #наш_край #победители

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