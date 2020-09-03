Нардеп Шахов пойдет на выборы мэра Киева от партии "Наш край"

Партия "Наш край" выдвинула на выборы мэра Киева сопредседателя политсилы, народного депутата Сергея Шахова. Соответствующее решение было принято во время съезда в Киеве, сообщает пресс-служба партии.

"Наведем порядок в столице - наведем порядок по всей стране. Именно поэтому я принял решение поддержать предложение однопартийцев, "Нашего края" и объявляю следующее. Я иду на выборы мэра Киева! Чтобы в Киеве было комфортно не только на Печерских холмах, но и в каждом дворе Теремков, Троещины и во всех других районах. Чтобы работа в Киеве была не только у тех, кто сидит на Грушевского, но и во всех киевлян. Чтобы защищенными себя в Киеве чувствовали не только "слуги", но и те, кому они должны служить – киевляне", - заявил Шахов.

Он обратился за поддержкой к сопредседателю "Нашего края", заместителю главы Киевской городской государственной администрации в 2010-2013 гг. Александру Мазурчаку.

"Для эффективной работы власти, нужна эффективная команда. И я прошу опытного управленца, многолетнего мэра Каменец-Подольского, до недавнего вице-мэра Киева Александра Мазурчака, профессиональным уровнем которого обладает не каждый, вместе единой командой, командой опыта и энергии идти на выборы в Киевсовет и побеждать!, - сказал Шахов.

В свою очередь Мазурчак поддержал Шахова и отметил, что он может рассчитывать на поддержку всей команды.

"Я хочу поддержать сопредседателя партии "Наш край" Сергея Шахова и заверить его, что он может рассчитывать на нашу поддержку, на поддержку всей нашей команды. Я очень хорошо знаю Киев, ведь долгое время был первым заместителем главы Киевской городской администрации. Мы достигли успеха тогда. Мы поможем вам, Сергей Владимирович, изменить жизнь в Киеве сейчас. Весь ресурс нашей команды, наш опыт и умения - к вашим услугам", - отметил Мазурчак.

Как сообщалось ранее, партийный список "Нашего края" в Харьковской области возглавит известный ученый Владимир Семиноженко. На выборы вместе с партией в Днепре идет мэр города в 2000-2014 гг. Иван Куличенко, а в Одессе - Евгений Червоненко.