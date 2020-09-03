Политика

17:27 03.09.2020

Нардеп Шахов пойдет на выборы мэра Киева от партии "Наш край"

2 мин читать
Нардеп Шахов пойдет на выборы мэра Киева от партии "Наш край"

Партия "Наш край" выдвинула на выборы мэра Киева сопредседателя политсилы, народного депутата Сергея Шахова. Соответствующее решение было принято во время съезда в Киеве, сообщает пресс-служба партии.

"Наведем порядок в столице - наведем порядок по всей стране. Именно поэтому я принял решение поддержать предложение однопартийцев, "Нашего края" и объявляю следующее. Я иду на выборы мэра Киева! Чтобы в Киеве было комфортно не только на Печерских холмах, но и в каждом дворе Теремков, Троещины и во всех других районах. Чтобы работа в Киеве была не только у тех, кто сидит на Грушевского, но и во всех киевлян. Чтобы защищенными себя в Киеве чувствовали не только "слуги", но и те, кому они должны служить – киевляне", - заявил Шахов.

Он обратился за поддержкой к сопредседателю "Нашего края", заместителю главы Киевской городской государственной администрации в 2010-2013 гг. Александру Мазурчаку.

"Для эффективной работы власти, нужна эффективная команда. И я прошу опытного управленца, многолетнего мэра Каменец-Подольского, до недавнего вице-мэра Киева Александра Мазурчака, профессиональным уровнем которого обладает не каждый, вместе единой командой, командой опыта и энергии идти на выборы в Киевсовет и побеждать!, - сказал Шахов.

В свою очередь Мазурчак поддержал Шахова и отметил, что он может рассчитывать на поддержку всей команды.

"Я хочу поддержать сопредседателя партии "Наш край" Сергея Шахова и заверить его, что он может рассчитывать на нашу поддержку, на поддержку всей нашей команды. Я очень хорошо знаю Киев, ведь долгое время был первым заместителем главы Киевской городской администрации. Мы достигли успеха тогда. Мы поможем вам, Сергей Владимирович, изменить жизнь в Киеве сейчас. Весь ресурс нашей команды, наш опыт и умения - к вашим услугам", - отметил Мазурчак.

Как сообщалось ранее, партийный список "Нашего края" в Харьковской области возглавит известный ученый Владимир Семиноженко. На выборы вместе с партией в Днепре идет мэр города в 2000-2014 гг. Иван Куличенко, а в Одессе - Евгений Червоненко.

Теги: #киев #шахов #наш_край #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:13 03.09.2020
Владелец горящей квартиры на 24 этаже спасен, идет ликвидация пожара – ГСЧС Киева

Владелец горящей квартиры на 24 этаже спасен, идет ликвидация пожара – ГСЧС Киева

17:50 03.09.2020
В Киеве неподалеку от посольства США начался пожар на 24-м этаже жилого дома

В Киеве неподалеку от посольства США начался пожар на 24-м этаже жилого дома

17:28 03.09.2020
Нардеп Шахов пойдет на выборы мэра Киева от партии "Наш край"

Нардеп Шахов пойдет на выборы мэра Киева от партии "Наш край"

16:53 03.09.2020
Киев профинансирует оздоровление детей из сел Киевской области, рядом с которыми расположены мусорный полигон и станция аэрации

Киев профинансирует оздоровление детей из сел Киевской области, рядом с которыми расположены мусорный полигон и станция аэрации

16:40 03.09.2020
Пожар в ЖК Taryan Towers в Киеве произошел из-за точечного возгорания гидроизоляции, повреждений здания нет – девелопер

Пожар в ЖК Taryan Towers в Киеве произошел из-за точечного возгорания гидроизоляции, повреждений здания нет – девелопер

15:40 03.09.2020
Семиноженко, Куличенко и Червоненко идут на местные выборы в составе партии "Наш край"

Семиноженко, Куличенко и Червоненко идут на местные выборы в составе партии "Наш край"

13:04 03.09.2020
Ожидаем прохождения профессиональных, квалифицированных женщин в местные органы власти - замглавы Рады

Ожидаем прохождения профессиональных, квалифицированных женщин в местные органы власти - замглавы Рады

12:05 03.09.2020
За сутки в Киеве подтвердили 280 новых случаев COVID-19, среди них 26 детей – Кличко

За сутки в Киеве подтвердили 280 новых случаев COVID-19, среди них 26 детей – Кличко

11:35 03.09.2020
Депутаты перед выборами посвятят неделю избирателям

Депутаты перед выборами посвятят неделю избирателям

11:22 03.09.2020
С начала пандемии бюджет Киева недополучил более 1 млрд грн плановых поступлений – Кличко

С начала пандемии бюджет Киева недополучил более 1 млрд грн плановых поступлений – Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Офисе президента заявляют, что приняли к сведению информацию о судьях ОАСК, но давать оценку обвинениям не имеют права

Гетманцев вызывает министра финансов на заседание профильного комитета Рады

МИД об обвинениях Украины во вмешательстве в дела Беларуси: Не надо искать врагов там, где их нет

Украина готова к жесткой реакции на недружественные действия Беларуси - Кулеба

Замглавы ОП о принудительном взыскании с ПриватБанка $350 млн: государство будет защищать свои интересы

ПОСЛЕДНЕЕ

В Офисе президента заявляют, что приняли к сведению информацию о судьях ОАСК, но давать оценку обвинениям не имеют права

Госсекретарь Помпео потребовал от Беларуси освободить политзаключенного Виталия Шклярова

Гетманцев вызывает министра финансов на заседание профильного комитета Рады

МИД об обвинениях Украины во вмешательстве в дела Беларуси: Не надо искать врагов там, где их нет

Часть по безопасности в Минских договоренностях начала действовать, но ещё не выполнена – Кулеба

Украина готова к жесткой реакции на недружественные действия Беларуси - Кулеба

Для санкций ЕС против РФ по инциденту с Навальным необходимы результаты расследования - представитель Борреля

Рада в 1-м чтении поддержала поправки в госбюджет-2020

Замглавы ОП о принудительном взыскании с ПриватБанка $350 млн: государство будет защищать свои интересы

Рада должна поддержать белорусов в их борьбе за справедливость – нардеп от "Голоса" Рудик

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА