Выборы

Выборы

15:36 26.10.2020

Партия "Наш край" сообщила о прохождении в облсоветы в 10 областях Украины

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Партия "Наш край" сообщила о прохождении в облсоветы в 10 областях Украины

Представители партии "Наш край" по итогам параллельного подсчета голосов имеют высокие шансы сформировать собственные фракции в советах 10 областей, сообщает пресс-служба политсилы.

"Наш край" уверенно проходит в облсоветы Житомирской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Черниговской областей и создаст в них многочисленные фракции. Также партия преодолевает пятипроцентный барьер на выборах в Запорожский, Кировоградский, Киевский, Одесский и Черновицкий областные советы", - указывается в сообщении.

Отмечается также, что "Наш край" среди лидеров во всех громадах и районах Луганской области, в которых были назначены выборы.

Параллельный подсчет голосов продолжается, данные о результатах голосования обновляются.

Теги: #лидерство #облсоветы #наш_край

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