Политика

12:36 28.12.2020

"Наш край" инициирует внеочередные сессии местных советов по Украине из-за повышения тарифов на тепло и газ

2 мин читать
"Наш край" инициирует внеочередные сессии местных советов по Украине из-за повышения тарифов на тепло и газ

Партия "Наш край" инициирует проведение внеочередных сессий местных советов по всей Украине для принятия обращений к руководству государства из-за повышения тарифов на тепло до 50% и повышения цены на газ, сообщил сопредседатель партии народный депутат Сергей Шахов.

Как сообщает пресс-служба "Нашего края", Шахов отметил, что представители партии призывают местных депутатов по всей стране собраться на внеочередные сессии и обратиться к президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады.

"На прошлой неделе НКРЭКУ приняла решение о повышении до 50% тарифов на тепловую энергию. В то же время поставщики газа повысили цену на голубое топливо для населения, которая теперь (вместе с доставкой) составит рекордные 10-11 грн за кубометр. Все было сделано цинично – "под елочку", когда люди заняты предновогодними хлопотами. То есть рассчитывали на то, что не будет социальных волнений, и люди все проглотят", – сказал нардеп.

Он отметил, что повышение тарифов несет угрозу социальной нестабильности для страны.

"В условиях роста безработицы из-за кризиса в экономике и мер власти во время пандемии коронавируса, сокращения социальных расходов и отсутствия средств на выплату премий медикам в госбюджете-2021, отказа повысить зарплаты учителям и т.д. повышение тарифов приведет к еще большему снижению уровня жизни людей и усилению социальной напряженности. Согласно имеющимся расчетам, если устранить внешнее управление и ликвидировать схемы в топливно-энергетическом комплексе страны, тарифы могут быть снижены на 25%. Однако власть отказывается от борьбы с коррупцией и предлагает их повысить", – отметил Шахов.

Сопредседатель партии "Наш край" считает, что депутаты местных советов должны защитить людей от произвола власти.

"Мы должны оставить в стороне партийные флаги и политические недоразумения. Нужно защитить людей от очередного "улучшения" от власти и искаженного понимания "конца эпохи бедности". "Наш край" призывает депутатов местных советов, независимо от партийной принадлежности и политических предпочтений, собраться на внеочередные сессии и принять решение, которое защитит людей от повышения тарифов. Мы должны использовать все имеющиеся у нас возможности, чтобы защитить людей и не допустить ухудшения их жизни!" – резюмировал Шахов.

Теги: #шахов #наш_край #тарифы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:28 24.12.2020
"Укрпошта" будет доставлять пенсии в январе и феврале по тарифу 2020 года

"Укрпошта" будет доставлять пенсии в январе и феврале по тарифу 2020 года

13:24 24.12.2020
НКРЭКУ повысила тарифы на производство тепла для населения на 2021г для 23 ТЭЦ и когенерационных установок

НКРЭКУ повысила тарифы на производство тепла для населения на 2021г для 23 ТЭЦ и когенерационных установок

10:33 24.12.2020
Кабмин может повысить "Энергоатому" цену э/э при обновленном ПСО, но тарифы для населения пока повышать не склонно – источник

Кабмин может повысить "Энергоатому" цену э/э при обновленном ПСО, но тарифы для населения пока повышать не склонно – источник

13:54 17.12.2020
"Укрэнерго" выиграло кассацию в деле об отмене тарифов на передачу и диспетчеризацию в 2019г

"Укрэнерго" выиграло кассацию в деле об отмене тарифов на передачу и диспетчеризацию в 2019г

19:31 02.12.2020
НКРЭКУ усовершенствовала процедуру установления тарифов на тепло

НКРЭКУ усовершенствовала процедуру установления тарифов на тепло

12:08 26.11.2020
Кабмин на следующей неделе может принять решение о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения.

Кабмин на следующей неделе может принять решение о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения.

11:36 19.11.2020
RAB-тарифы позволят ДТЭК Сети на треть увеличить объем инвестиций в улучшение качества электроснабжения – ДТЭК

RAB-тарифы позволят ДТЭК Сети на треть увеличить объем инвестиций в улучшение качества электроснабжения – ДТЭК

10:49 11.11.2020
НКРЭКУ одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" на передачу э/э на 2021г на 28,9%

НКРЭКУ одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" на передачу э/э на 2021г на 28,9%

12:39 10.11.2020
Одесская областная ТИК пытается украсть у "Нашего края" победу на выборах в облсовет - нардеп Киссе

Одесская областная ТИК пытается украсть у "Нашего края" победу на выборах в облсовет - нардеп Киссе

12:59 29.10.2020
"Укрзализныця" до апреля 2021г. не планирует повышать пассажирские тарифы

"Укрзализныця" до апреля 2021г. не планирует повышать пассажирские тарифы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Андрей Бойчук назначен главой Ивано-Франковской ОГА

Зеленский подписал закон, восстанавливающий полноценную работу НАПК

Зеленский позвонит Путину, если встреча советников лидеров "нормандской четверки" будет затягиваться

Глава МИД: Противодействие агрессии РФ и укрепление безопасности Украины - первый приоритет дипломатии на 2021г

Кулеба: Краткосрочная цель Украины в отношениях с РФ - выход на принцип мирного сосуществования

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект о введении накопительных пенсий должен быть принят в 2021 году – нардеп Третьякова

Рада совместно с правительством наработали большой законопроект об установлении в Украине "честного" прожиточного минимума - нардеп Третьякова

Рада обратится в КС из-за отказа в удовлетворении ходатайства о разъяснении его решения по антикоррупционному законодательству – Совгиря

Гройсман: Мощный средний класс - единственная предпосылка роста Украины, и власти должны создатьт основы для его укрепления

Андрей Бойчук назначен главой Ивано-Франковской ОГА

ЕС создает Резерв корректировки Brexit

Турецкие власти потребовали от всех прибывающих в страну предъявлять отрицательный тест на COVID-19

Украина категорически отвергает очередные инсинуации Лукашенко об "оружии из Украины"

Зеленский подписал закон, восстанавливающий полноценную работу НАПК

Порошенко в годовщину нападения на Черновол: пособники Януковича расправляются с участниками Революции достоинства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА