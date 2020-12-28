"Наш край" инициирует внеочередные сессии местных советов по Украине из-за повышения тарифов на тепло и газ

Партия "Наш край" инициирует проведение внеочередных сессий местных советов по всей Украине для принятия обращений к руководству государства из-за повышения тарифов на тепло до 50% и повышения цены на газ, сообщил сопредседатель партии народный депутат Сергей Шахов.

Как сообщает пресс-служба "Нашего края", Шахов отметил, что представители партии призывают местных депутатов по всей стране собраться на внеочередные сессии и обратиться к президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады.

"На прошлой неделе НКРЭКУ приняла решение о повышении до 50% тарифов на тепловую энергию. В то же время поставщики газа повысили цену на голубое топливо для населения, которая теперь (вместе с доставкой) составит рекордные 10-11 грн за кубометр. Все было сделано цинично – "под елочку", когда люди заняты предновогодними хлопотами. То есть рассчитывали на то, что не будет социальных волнений, и люди все проглотят", – сказал нардеп.

Он отметил, что повышение тарифов несет угрозу социальной нестабильности для страны.

"В условиях роста безработицы из-за кризиса в экономике и мер власти во время пандемии коронавируса, сокращения социальных расходов и отсутствия средств на выплату премий медикам в госбюджете-2021, отказа повысить зарплаты учителям и т.д. повышение тарифов приведет к еще большему снижению уровня жизни людей и усилению социальной напряженности. Согласно имеющимся расчетам, если устранить внешнее управление и ликвидировать схемы в топливно-энергетическом комплексе страны, тарифы могут быть снижены на 25%. Однако власть отказывается от борьбы с коррупцией и предлагает их повысить", – отметил Шахов.

Сопредседатель партии "Наш край" считает, что депутаты местных советов должны защитить людей от произвола власти.

"Мы должны оставить в стороне партийные флаги и политические недоразумения. Нужно защитить людей от очередного "улучшения" от власти и искаженного понимания "конца эпохи бедности". "Наш край" призывает депутатов местных советов, независимо от партийной принадлежности и политических предпочтений, собраться на внеочередные сессии и принять решение, которое защитит людей от повышения тарифов. Мы должны использовать все имеющиеся у нас возможности, чтобы защитить людей и не допустить ухудшения их жизни!" – резюмировал Шахов.