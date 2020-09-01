Политика

18:55 01.09.2020

Экс-мэр Днепра Иван Куличенко идёт на выборы с "Нашим краем"

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Экс-мэр Днепра Иван Куличенко идёт на выборы с "Нашим краем"

Экс-мэр Днепропетровска (2000–14 гг), экс-президент Ассоциации городов Украины Иван Куличенко идет на местные выборы вместе с партией "Наш край".

"Там много моих коллег и на сегодняшний день "Наш край" - это политическая сила, которая занимает 3-е место в Украине по представительству в органах местного самоуправления. В этой силе есть опыт, молодость и дерзость, чтобы двигать важные процессы как в Днепре, так и Украине. Мы не хотим кого-то критиковать и что-то требовать. Мы хотим предлагать и делать это вместе", – заявил Куличенко во время пресс-конференции 1 сентября.

Он также призвал сторонников и единомышленников примкнуть к "Нашему краю", отметив, что в команде ждут профессионалов, способных запустить экономику громад.

Народный депутат Андрей Деркач, присутствовавший на пресс-конференции, заявил, что главным преимуществом "Нашего края" перед другими политическим силами является независимость от представителей крупного капитала и ориентированность на профессиональные кадры.

"В чем преимущество "Нашего края"? За нами не стоят олигархи, у нас нет никаких привязок и обязательств. Система нашей партии строится по сотовому принципу. Это значит, что за конкретные участки отвечают конкретные люди с конкретными депутатами, неся за это ответственность. Мы не предусматриваем наличие каких-либо вождей. Наша позиция - реализация программ, контроль над формированием и расходованием бюджета, а также привлечение как можно большего количества профессионалов в органах исполнительной и местной власти", – добавил парламентарий.

Теги: #куличенко #наш_край #выборы
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