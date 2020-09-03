Выборы

Выборы

17:28 03.09.2020

Нардеп Шахов пойдет на выборы мэра Киева от партии "Наш край"

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Нардеп Шахов пойдет на выборы мэра Киева от партии "Наш край"

Киев. 3 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Партия "Наш край" выдвинула на выборы мэра Киева сопредседателя политсилы, народного депутата Сергея Шахова. Соответствующее решение было принято во время съезда в Киеве, сообщает пресс-служба партии.

"Наведем порядок в столице - наведем порядок по всей стране. Именно поэтому я принял решение поддержать предложение однопартийцев, "Нашего края" и объявляю следующее. Я иду на выборы мэра Киева! Чтобы в Киеве было комфортно не только на Печерских холмах, но и в каждом дворе Теремков, Троещины и во всех других районах. Чтобы работа в Киеве была не только у тех, кто сидит на Грушевского, но и во всех киевлян. Чтобы защищенными себя в Киеве чувствовали не только "слуги", но и те, кому они должны служить – киевляне", - заявил Шахов.

Он обратился за поддержкой к сопредседателю "Нашего края", заместителю главы Киевской городской государственной администрации в 2010-2013 гг. Александру Мазурчаку.

"Для эффективной работы власти, нужна эффективная команда. И я прошу опытного управленца, многолетнего мэра Каменец-Подольского, до недавнего вице-мэра Киева Александра Мазурчака, профессиональным уровнем которого обладает не каждый, вместе единой командой, командой опыта и энергии идти на выборы в Киевсовет и побеждать!, - сказал Шахов.

В свою очередь Мазурчак поддержал Шахова и отметил, что он может рассчитывать на поддержку всей команды.

"Я хочу поддержать сопредседателя партии "Наш край" Сергея Шахова и заверить его, что он может рассчитывать на нашу поддержку, на поддержку всей нашей команды. Я очень хорошо знаю Киев, ведь долгое время был первым заместителем главы Киевской городской администрации. Мы достигли успеха тогда. Мы поможем вам, Сергей Владимирович, изменить жизнь в Киеве сейчас. Весь ресурс нашей команды, наш опыт и умения - к вашим услугам", - отметил Мазурчак.

Как сообщалось ранее, партийный список "Нашего края" в Харьковской области возглавит известный ученый Владимир Семиноженко. На выборы вместе с партией в Днепре идет мэр города в 2000-2014 гг. Иван Куличенко, а в Одессе - Евгений Червоненко.

Теги: #шахов #наш_край

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