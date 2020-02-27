Политика

11:50 27.02.2020

С Кернесом у меня только рабочие отношения – глава Харьковской обладминистрации

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С Кернесом у меня только рабочие отношения – глава Харьковской обладминистрации

Глава Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Кучер заявляет, что с мэром Харькова Геннадием Кернесом у него сложились рабочие отношения.

"Наши отношения – это рабочие вопросы. Согласование повестки дня, встреча, решение. Точка", - сказал Кучер в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На вопрос, намерен ли он менять ранее сложившуюся ситуацию, когда мэр Харькова занимался городом, а глава обладминистрации – областью, Кучер сказал, что есть вопросы, которые он не может игнорировать,

"Есть местное самоуправление, понятно, что все процессы в городе пронизаны работой мэра и городского совета. Тем не менее, не нужно забывать, что Харьков – один из семи городов областного значения Харьковского региона. И есть процессы, на которые я, как руководитель области, не могу закрывать глаза. Например, вопрос по рынку "Барабашово". Конфликт вырос до уровня Офиса президента и очевидно, что без моего внимания он остаться не может. И такие вопросы есть", - сказал Кучер.


Полный текст интервью Кучера будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #харьковская_ога #кернес #кучер
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