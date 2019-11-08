Политика

16:27 08.11.2019

В "Оппоплатформе - За жизнь" называют проект госбюджета-2020 написанным "не для украинцев"

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В "Оппоплатформе - За жизнь" называют проект госбюджета-2020 написанным "не для украинцев"

Доработанный правительством проект государственного бюджета на 2020 год может негативно повлиять на развитие Украины, отмечает заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Татьяна Плачкова.

"Когда, представляя в сентябре свой проект бюджета-2020, правительство оправдывалось, что проработало всего две недели, мы понимали... Когда нам обещали, что ко второму чтению будет представлен качественно иной документ, с учетом трезвых предложений, поданных, в том числе, Оппозиционный платформой - За жизнь", мы надеялись... Бесполезно", - отметила Плачкова в комментарии изданию "Эхо.ua".

Она подчеркнула, что в представленном 5 октября проекте госбюджета нет реальных шагов ни к экономическому росту, ни к масштабным реформам, ни к приходу в страну инвестиций. При этом остался открытым больной вопрос об увеличении помощи детям и матерям. "Проблему возвращения дифференцированного подхода к выплатам при рождении детей премьер просто обошел. Хотя, начиная с 2014 года, в долларовом эквиваленте семьи потеряли от 60% до 90% выплат в зависимости от количества детей", – заявила политик.

Также она отметила, что предложенный правительством проект консервирует "энергетическую бедность" людей на фоне снижения объемов субсидий и ползучего роста тарифов на коммунальные услуги. При этом власть не просто не предлагает инструментов снижения этой нагрузки и решения проблем коммунальных долгов населения, а планирует поднять до 20% планку, которую домохозяйства должны будут платить по коммунальным платежам за свой счет.

"Такой антигосударственный подход фактически нивелирует дальнейшее развитие Украины, может негативно повлиять на демографическую ситуацию в стране и усилить проблемы с массовой трудовой миграцией. Вывод один: предложенный проект Госбюджета ориентирован не на Украину и написан явно не для украинцев. Это позорный документ с мертвыми цифрами, мертвым ростом экономики и мертвым будущим", – резюмировала Плачкова.

Теги: #плачкова_опзж
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