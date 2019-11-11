Политика

10:29 11.11.2019

Вопрос введения рынка земли должен быть вынесен на референдум - депутат от ОПЗЖ

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Вопрос введения рынка земли должен быть вынесен на референдум - депутат от ОПЗЖ

 Вопрос об открытом рынке земли должен решаться на референдуме, считает народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Татьяна Плачкова.

"Нужен ли в Украине рынок сельхозземель следует спросить у людей путем референдума! Тем более что народовластие через проведение всеукраинских референдумов было одним из ключевых обещаний президента", - написала она на своей странице в Facebook.

Представитель ОПЗЖ настаивает, что земельная реформа может быть эффективной только в случае, если земля будет принадлежать гражданам Украины, громадам и государству.

"Для этого должно быть завершено разграничение земель государственной и коммунальной собственности и урегулирован вопрос её профессиональной оценки и стоимости. А еще – законодательно установлены жесткие предохранители против рейдерства, чтобы защитить интересы реального собственника – украинского селянина, фермера и интересы нашей страны. Выход на открытый рынок без учета всех этих позиций будет означать только одно – земельная реформа станет масштабной земельным аферой", - подчеркнула она.

Как сообщалось, 18 октября парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании в пятницу рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", заявила, что решение комитета является нелегитимным. Она обвинила комитет в проведении тайного заседания без извещения представителей других фракций.

Альтернативный правительственному законопроект №2178-10 был зарегистрирован группой депутатов из фракции "Слуга народа" 10 октября. Он предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности. Согласно законопроекту, приобретать такие земли могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство. В то же время документом предлагается лишить права на покупку земли физ- и юрлиц, иностранные государства, которые попадают под действе закона о санкциях.

Кроме того, законопроект предполагает запрет на покупку сельхозземель юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства и лица без гражданства до 1 января 2024 года.

Теги: #земля #референдум #плачкова_опзж #опзж
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