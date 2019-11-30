Политика

17:49 30.11.2019

Нардеп Плачкова: давление на свободу слова становится госполитикой «зеленой» команды

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Нардеп Плачкова: давление на свободу слова становится госполитикой «зеленой» команды

Давление на свободу слова становится государственной политикой команды Зеленского, убеждена народный депутат от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Татьяна Плачкова.

Комментируя в Facebook заявление представителей фракции «Слуга народа» о необходимости «приглушить» в Украине свободу слова, Плачкова подчеркнула, что подобные предложения уже не впервые звучат из уст человека от власти. Сначала им не нужны были СМИ, теперь они хотят, чтобы украинцы фильтровали свою речь из уважения к «институту президентства».

«Безусловно, это - государственная политика. "Зеленая" демократия, большинство из которой составляют бывшие медийщики-оппозиционеры, просто поражает своим цинизмом. Удивительно, как место сидения определяет точку зрения», – отметила нардеп.

Она также напомнила, что борьба со свободой слова, усиленная давлением на оппозиционные телеканалы, происходит во время жесточайшего введения рынка земли - вопреки желанию украинцев. При этом, по данным социологии, уровень доверия украинцев к провластной партии и президенту снизился более чем на 20%.

Теги: #опзж #плачкова #плачкова_опзж
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