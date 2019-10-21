Политика

10:27 21.10.2019

Вакарчук: "История с Кварталом и хором – дно"

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Вакарчук: "История с Кварталом и хором – дно"

Лидер партии "Голос", народный депутат от одноименной фракции Святослав Вакарчук назвал "дном" ситуацию с участием Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки в номере "95 квартала" на тему сгоревшего дома бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

"История с Кварталом и хором - дно. Точка", - написал Вакарчук на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В новом выпуске шоу "Вечерний квартала" был номер, посвященный пожару в доме бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Шоумен Евгений Кошевой в сопровождении Национального заслуженного академического народного хора им. Г. Веревки исполнил песню со словами "Горіла хата, палала. У Лондоні жінка плакала", вызвавший резкий общественный резонанс.

Как сообщалось, утром 17 сентября Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области ночью был сожжен в результате поджога.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков расценил поджог дома Гонтаревой как криминальное давление на нее и заявил, что полиция приложит максимум усилий для поиска злоумышленника.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #вакарчук #квартал
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